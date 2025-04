Online il nuovo Portale per le politiche attive del lavoro – Rubrica Lavoro & Welfare

- Pubblicità -

Dal 17 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciato il nuovo Portale per le politiche attive del lavoro, una piattaforma innovativa che offre una vasta gamma di servizi digitali per l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro. Questo portale sostituisce la precedente piattaforma MyANPAL, che è stata definitivamente disattivata il 15 marzo 2025.

Il nuovo portale vuole rappresentare un passo significativo verso la modernizzazione dei servizi per il lavoro in Italia. L’accesso ai servizi è semplice e immediato: basta autenticarsi sulla pagina dedicata del portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.gov.it/) e cliccare sulla voce “Portale per le politiche attive del lavoro”. Una volta entrati (è necessario lo SPID), gli utenti possono usufruire di una serie di servizi pensati per aiutarli a trovare un’occupazione o a migliorare la loro posizione lavorativa attuale.

Uno degli obiettivi principali del nuovo portale è quello di semplificare l’accesso ai servizi per il lavoro e renderli più efficienti. Possono accedere al portale le aziende, i lavoratori e gli operatori professionali. Le aziende possono inserire le opportunità di lavoro, chi è in cerca di lavoro può inserire il proprio curriculum vitae. La piattaforma offre strumenti innovativi e funzionalità avanzate che permettono agli utenti di creare e gestire il proprio profilo professionale, cercare offerte di lavoro, candidarsi per posizioni aperte e accedere a corsi di formazione e aggiornamento professionale. Il sistema si collega automaticamente alle banche dati dei Centri per l’Impiego, delle Agenzie per il lavoro e di tutti gli Enti accreditati.

Il Portale per le politiche attive del lavoro offre una vasta gamma di servizi per gli Utenti e per le Aziende, tra cui:

Creazione e gestione del profilo professionale: Gli utenti possono creare il proprio profilo professionale, inserendo le proprie competenze, esperienze lavorative e obiettivi professionali. Questo profilo può essere aggiornato in qualsiasi momento e utilizzato per candidarsi alle offerte di lavoro.

Ricerca di offerte di lavoro: La piattaforma offre un motore di ricerca avanzato che permette di trovare le offerte di lavoro più adatte alle proprie competenze e preferenze. È possibile filtrare i risultati per settore, località, tipo di contratto e altri criteri.

Candidatura per posizioni aperte: Gli utenti possono candidarsi direttamente alle offerte di lavoro attraverso il portale, inviando il proprio curriculum e una lettera di presentazione personalizzata.

Accesso a corsi di formazione e aggiornamento professionale: Il portale offre una vasta gamma di corsi di formazione e aggiornamento professionale, sia in presenza che online. Questi corsi sono pensati per aiutare gli utenti a migliorare le proprie competenze e aumentare le proprie opportunità di carriera.

All’interno del portale è inoltre presente un elenco di incentivi economici, normativi o contributivi destinati ai datori di lavoro per l’assunzione di specifiche categorie di persone. La ricerca avviene attraverso l’inserimento di alcuni criteri (ambito territoriale, età, posizione professionale, eventuale condizione di svantaggio, ecc). Inoltre, inserendo il codice fiscale del lavoratore o della lavoratrice è possibile verificare le condizioni che consentono al datore di lavoro di beneficiare degli incentivi.

Il nuovo portale portale è stato sviluppato in collaborazione con diverse istituzioni e partner, tra cui le Regioni, le Agenzie per il Lavoro e i Centri per l’Impiego. Questo approccio collaborativo nelle intenzioni dovrebbe mettere a disposizione degli utenti una piattaforma che risponda alle esigenze specifiche del mercato del lavoro italiano e che offra servizi di qualità elevata agli utilizzatori.

Giuseppe Emiliano Bonura