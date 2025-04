Spettacoli: Edoardo Prati in ‘Cantami d’amore’ a Catania il 2 aprile e a Palermo il 3

- Pubblicità -

Si chiama “Cantami d’amore” lo spettacolo con il quale l’umanista e influencer Edoardo Prati, si presenterà per la prima volta a teatro. Tante le aspettative attorno allo studente, classe 2004, che traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura.

Edoardo Prati sarà a Catania al Teatro Metropolitan, domani, mercoledì 2 aprile e a Palermo al Teatro Golden giovedì 3 aprile. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00. Lo show arriva sulla nostra isola grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e alla Savà produzioni creative.

Dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. ‘Cantami d’amore’ èscritto da Edoardo Prati, Manuela Mazzocchi ed Enrico Zaccheo; la regia è di Enrico Zaccheo. Lo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la visione delle cose di Edoardo, alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Lucrezio a Battiato.

“Siamo parte di un mosaico esteso e secolare, non siamo i primi e non saremo gli ultimi in balia dell’ingovernabilità e delle contraddizioni dei sentimenti. Dopotutto L’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa più politica”.

Chi è Edoardo Prati

Edoardo Prati è un giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione. Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni. Edoardo offre ai suoi follower inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse e svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Il suo talento è quello di rendere accessibili a tutti, attraverso i social, temi e pensieri complessi aprendo al suo pubblico le porte non solo dei classici della letteratura, ma anche di filosofia, storia, arte e musica.