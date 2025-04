Innovazione: la start-up ragusana Lualtek lancia “Luma AI”, la prima intelligenza artificiale generativa al servizio degli agricoltori

- Pubblicità -

Un’importante innovazione nel comparto agricolo. Nasce “Luma AI”, un innovativo Agente di Intelligenza Artificiale, progettato per affiancare imprenditori agricoli e agronomi nella gestione quotidiana delle coltivazioni. Luma Al è una nuova funzionalità all’interno della web app di Lualtek, una start up nata quattro anni fa a Comiso (Rg). Da quattro anni Lualtek ha lanciato sul mercato una soluzione tecnologica innovativa per il settore agricolo. L’azienda siciliana ha sviluppato un ecosistema completo con una web app per l’automazione da remoto delle colture agricole senza la necessità di cavi, connessione internet ed elettricità.



Sperimentata e diffusa in numerose aziende in tutta Italia, essa ha consentito agli imprenditori agricoli di produrre di più, risparmiando acqua, elettricità, fertilizzanti e tempi di gestione. L’agricoltore o l’agronomo possono gestire da remoto alcune funzionalità, come l’apertura delle serre o l’irrigazione e possono raccogliere i dati necessari per prevenire l’insorgere di agenti patogeni o malattie.



L’innovazione di “Luma AI” rappresenta un ulteriore importante passo in avanti per il settore: per la prima volta, infatti, gli imprenditori agricoli e gli agronomi avranno accesso diretto a un’AI generativa capace di interpretare autonomamente dati provenienti da sensori, informazioni meteo, e presto immagini satellitari e piani di irrigazione caricati dall’utente, restituendo suggerimenti concreti e facilmente applicabili: un alleato indispensabile, progettato per interpretare dati complessi e suggerire interventi quotidiani sulle coltivazioni o automazioni Lualtek da implementare.



A differenza dei classici modelli matematici, “Luma AI è un modello generativo di linguaggio naturale e non si limita a elaborare numeri, che devono anche essere forniti dall’agricoltore, ma interpreta i dati raccolti, traducendoli in suggerimenti concreti e semplici. Ad esempio, può indicare modifiche ai piani di irrigazione, consigliare temperature e livelli di umidità ottimali o suggerire interventi specifici per migliorare la salute delle colture.



Questo approccio supera i limiti dei tradizionali Decision Support Systems (DSS), che richiedono costanti aggiornamenti di dati da parte degli utenti e spesso risultano complessi da interpretare a causa di grafici e tabelle tecniche. Con Luma AI, l’agricoltore non deve più decifrare informazioni: ottiene raccomandazioni immediate e attuabili, risparmiando tempo, denaro e risorse.



“Luma AI” si propone come un vero compagno di lavoro, capace di analizzare una vasta gamma di dati in tempo reale e fornire soluzioni su misura. Esso rappresenta solo il primo tassello di un ecosistema di Agenti AI specializzati nell’agricoltura che Lualtek intende realizzare nei prossimi anni. Tali Agenti, orchestrati dalla web app Lualtek, saranno capaci di svolgere ragionamenti specifici per singoli aspetti della gestione agricola, offrendo output mirati, altamente rilevanti e di immediato valore operativo per l’agricoltore.



In linea con l’approccio sostenibile che contraddistingue la start-up, Lualtek sta sviluppando modelli di linguaggio e ragionamento dalle dimensioni ridotte, ottimizzati su dataset altamente specializzati. Questi modelli garantiscono la massima qualità e precisione dei risultati mantenendo al minimo il consumo di risorse energetiche: una strategia che evita l’utilizzo di modelli estremamente complessi e generalisti, più dispendiosi dal punto di vista ambientale ed economico.



Con Luma AI, Lualtek apre una nuova fase nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata al settore agricolo, trasformandola da semplice strumento predittivo a vero e proprio alleato quotidiano nella gestione sostenibile, efficiente e produttiva delle aziende agricole.