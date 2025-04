Piano Day e Partiture, al centro Zō di Catania una serata a 88 tasti con Damiano Davide e Shida Shahabi

- Pubblicità -

Secondo appuntamento con il Piano Day Catania 2025 in calendario il 3 aprile, alle 21, da Zo Centro Culture contemporanee. E dopo Katia Pesti e Alessandra Celletti che hanno suonato il 29 marzo, il programma del 3 aprile vede il piano solo del pianista, compositore e direttore d’orchestra napoletano Damiano Davide. Seguirà Shida Shahabi, pianista e compositrice svedese di radice iraniana, che fonde melodie intime con atmosfere sperimentali. Il concerto di Shahabi fa parte anche del programma di Partiture, la rassegna di Zo dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea.

Il concerto di Damiano Davide è un viaggio evocativo attraverso le molteplici sfaccettature del pianoforte, combinando le composizioni originali con le opere dei compositori contemporanei più amati, lasciando spazio anche all’improvvisazione sui motivi senza tempo delle melodie popolari. In questa performance il pianoforte diventa uno strumento di intimità, intrecciando minimalismo e romanticismo con un linguaggio musicale moderno, attraverso un’esplorazione delle infinite possibilità espressive dello strumento che celebra la sua capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso culture e stili diversi.

Compositore, pianista e direttore d’orchestra, di formazione classica al Conservatorio di Napoli, la visione di Damiano Davide è ampia e copre molti generi musicali. Come pianista d’opera e direttore d’orchestra ha suonato nei teatri d’opera di tutto il Paese. Come compositore la sua musica è postclassica e minimalista, con un gusto particolare per il lirismo e la melodia mescolati al rigore dello strutturalismo.

Con il violinista Lino Cannavacciuolo ha realizzato due album, “Formae” del 2021, e “Duo” del 2022. Nel 2021 è uscito il suo primo album da solista, “Mirror”, i cui brani sono stati usati per la colonna sonora del documentario “Le catacombe di Napoli”, in onda SkyArte. Nel 2023 ha pubblicato “Nostos”, brano per violoncello solo, seguito da “Nostos for String Quintet”. Con la violoncellista Cecilia Costanzo ha avviato il progetto Musica dal Silenzio, che ha realizzato l’album di debutto alla fine dello scorso anno. A febbraio Davide è uscito con “Winter” un nuovo brano per piano solo pubblicato da Inri Classic.

Nata a Stoccolma nel 1989 da famiglia iraniana, la pianista e compositrice Shida Shahabi studia piano dall’età di 9 anni ma da adolescente si avvicina anche a generi come il post-rock, l’ambient, il krautrock ed altri generi più sperimentali. Nell’occasione del suo live sarà accompagnata da Linnea Olsson al violoncello e da Hampus Norén alle tastiere ed elettronica. “Homes” del 2018 è il titolo del suo straordinario album di debutto che l’ha consacrata come una delle migliori artiste del suo genere, grazie alla sua capacità di fondere una sensibilità melodica con una intima esplorazione dell’atmosfera, dello spazio e del tempo. Il 2023 è l’anno di “Living Circle” un mix calibrato di elementi classici ed elettronici che invita a una reazione sia cerebrale che sentimentale.

Ha suonato in tutta Europa, includendo artisti di supporto come PJ Harvey, Colin Stetson e A Winged Victory for the Sullen. Dal 2014 scrive musica per le arti dello spettacolo e il cinema. Nel 2022 ha composto la colonna sonora del lungometraggio d’esordio di Charlotte Le Bon “Falcon Lake”, seguita l’anno dopo Il da quella del lungometraggio di Teresa Sutherland “Lovely, Dark and Deep”. Lo scorso anno ha composto la colonna sonora del film di Thibault Emin “Else”, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival. Shahabi ha anche collaborato con la coreografa islandese Halla Ólafsdóttir al suo pezzo di danza Sylph, che è stato in tournée nel nord Europa. La colonna sonora del pezzo è stata recentemente autoprodotta dalla sua etichetta Still Light.

Il Piano Day, ideato nel 2015 dal musicista tedesco Nils Frahm, è un evento internazionale che si svolge l’88° giorno dell’anno (quest’anno il 29 marzo), in riferimento agli 88 tasti del pianoforte. Il suo obiettivo era quello di creare una piattaforma per progetti legati al pianoforte con il fine di promuoverlo e celebrarlo nei modi più diversi e originali.