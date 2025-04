Catania. Incursione nella sede Gema, per De Caudo e La Rosa: “L’incolumità dei lavoratori deve diventare una priorità”

- Pubblicità -

“A Catania si sta consolidando una grave crisi sul fronte della sicurezza per tutti i lavoratori che operano a diretto contatto con l’utenza. Continuare a ignorare questa realtà sarebbe un errore gravissimo, soprattutto alla luce dei numerosi episodi verificatisi nelle ultime settimane.” Lo dichiarano Carmelo De Caudo, segretario generale della CGIL di Catania, e Concetta La Rosa, segretaria generale della FP CGIL di Catania.

La denuncia segue l’incursione avvenuta ieri mattina a Catania nella sede della Gema, in via Crocifisso, dove un uomo, evidentemente alterato, ha danneggiato gli uffici e spaventato i dipendenti, fino all’intervento delle forze dell’ordine.

“Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori coinvolti – sottolineano De Caudo e La Rosa – e ribadiamo con forza che la tutela della loro incolumità deve diventare una priorità, soprattutto per chi ogni giorno garantisce servizi essenziali alla collettività”.

“Come organizzazioni sindacali – aggiungono – continueremo a batterci perché le amministrazioni locali si assumano finalmente le proprie responsabilità e mettano in atto azioni concrete per difendere chi opera nel pubblico. Non è più tollerabile che questi lavoratori siano lasciati soli di fronte alla violenza”.

La CGIL e la FP CGIL chiedono l’attivazione urgente di un tavolo con Comune, Prefettura e aziende coinvolte, per definire strategie efficaci e tempestive a protezione dei lavoratori.