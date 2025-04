Il Festival “Parola per Parola” apre il sipario sulla cultura e sul potere delle parole

- Pubblicità -

Il Festival Letterario “Parola per Parola” torna a Belpasso dal 10 al 13 aprile 2025, pronto a dare vita a una nuova edizione che celebra la parola in tutte le sue forme: scritta, pronunciata, rappresentata. Un evento che si conferma spazio di dialogo tra epoche, linguaggi e visioni, capace di mettere in connessione letteratura, teatro, arte e cinema in un percorso culturale profondo e coinvolgente.

Organizzato dalla Fondazione Carri di Santa Lucia, in collaborazione con la Pro Loco di Belpasso, il Festival gode del patrocinio del Comune di Belpasso, dell’Assessorato Regionale del Turismo e dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il comitato organizzativo è composto da Katya Maugeri (direzione artistica), Antonino Girgenti, Tony Carciotto, Emmanuele Giuffrida, Gianni De Luca e Antonello Signorello: una squadra compatta che ha costruito con passione e visione un programma capace di restituire centralità alla parola come strumento di consapevolezza e trasformazione.

Tra gli appuntamenti di punta, lo spettacolo teatrale “Siamo, ancor prima di essere”, scritto da Katya Maugeri ed Emmanuele Giuffrida con la regia dello stesso Giuffrida, in scena venerdì 11 aprile alle ore 20:30 presso il Teatro Nino Martoglio. Lo spettacolo è un viaggio emozionale nella scrittura epistolare, attraverso le lettere che hanno attraversato i secoli, portando con sé rivelazioni, legami e verità immortali: dai carteggi di Abelardo ed Eloisa, alla struggente corrispondenza tra Franz Kafka e Milena Jesenská, fino alla narrazione moderna de La corrispondenza di Giuseppe Tornatore. Un intreccio di voci e presenze che indaga la forza delle parole scritte e il loro potere di unire, anche nella distanza.

A condividere la scena con la compagnia teatrale saranno anche gli studenti dell’Istituto Superiore Francesco Redi di Belpasso: Orazio Magrì, Lucia Santagati, Carmelo Longo, Michele Caruso, Mauro Tomaselli, Carola Signorello, Virginia Signorello, Giosuè Cavallaro e Lucia Laudani. Un’esperienza che fonde formazione, arte e partecipazione attiva, e che dà voce a nuove generazioni di interpreti.

Ma il viaggio della parola non si ferma al teatro. Domenica 13 aprile, nella serata conclusiva del Festival – che culminerà con la premiazione del concorso letterario “Belpasso tra le righe” – sarà proiettato il cortometraggio “Tuo Luigi”, diretto da Emmanuele Giuffrida e Antonello Signorello. Quest’opera fuori concorso indaga la metamorfosi delle maschere sociali, ispirandosi alle lettere del carteggio tra Nino Martoglio e Luigi Pirandello. In un intreccio tra distopia e riflessione filosofica, il corto esplora la costruzione dell’identità nel contesto di una società contemporanea profondamente condizionata dai mass media. Immagini e parole si fondono in una narrazione intensa e suggestiva, capace di stimolare nuove prospettive sul potere trasformativo del linguaggio.

Il Festival ospiterà inoltre la mostra di Mail Art presso Palazzo Bufali, la presentazione di un volume dedicato alla storia del cinema in Sicilia, e incontri con studiosi, autori e giornalisti, in un programma che valorizza la pluralità delle espressioni culturali e il dialogo tra generazioni.

“Ogni parola scritta è un frammento di esistenza che resiste al tempo, un ponte invisibile tra chi racconta e chi ascolta”, afferma la direttrice artistica Katya Maugeri. “Il Festival Parola per Parola nasce proprio per questo: per offrire luoghi e momenti in cui la cultura possa essere vissuta pienamente. Il teatro e il cinema, con lo spettacolo Siamo, ancor prima di essere e il cortometraggio Tuo Luigi, sono due manifestazioni diverse ma profondamente connesse di questo stesso viaggio”.

Belpasso si prepara così ad accogliere quattro giorni di cultura, emozione e confronto, dove le parole diventano specchio del presente e archivio del sentire umano. Un invito a rallentare, a riflettere, a vivere la bellezza del racconto condiviso. Un invito, ancor prima di essere.