Il Gran Ballo del Gattopardo 2025: un evento internazionale a Catania

Il prestigioso annuale Gran Ballo del Gattopardo della Compagnia Internazionale di Danza Storica Harmonia Suave diretta dalla maestra Carla Favata, tornerà il 5 aprile 2025 nell’incantevole cornice di Palazzo Manganelli a Catania. L’evento, divenuto negli anni uno degli appuntamenti internazionali di danza storica più rinomati e ambiti, ha registrato il tutto esaurito già da gennaio di quest’anno, confermando il suo straordinario richiamo internazionale, con circa metà degli ospiti provenienti dall’estero, attratti dal prestigio unanime che la maestra Favata ha conquistato in quattro decenni di magistrale dedizione all’arte della danza storica.

Il programma, dopo la presentazione ufficiale al Premio Nazionale Peschereccio d’Oro di Mazara del Vallo giovedì 3 aprile, inizierà venerdì 4 aprile con uno stage di danza presso la sede catanese della Compagnia a Palazzo del Toscano in piazza Stesicoro, seguito nel pomeriggio da un Gran Ballo nel Foyer del Teatro Massimo Bellini, arricchito da un aperitivo rinforzato, esibizioni di soprano e violinista dal vivo, foto ricordo e cadeau per i partecipanti, in un’atmosfera che ricrea la raffinatezza degli antichi salotti aristocratici siciliani.

Sabato 5 aprile, dopo una suggestiva passeggiata storica in via Etnea, si terrà l’attesissimo Gran Ballo del Gattopardo a Palazzo Manganelli, sede prestigiosa ricca di capolavori d’arte e caratterizzata da uno splendido giardino pensile a due livelli con scalone e fontane. La serata includerà una raffinata cena con tavoli elegantemente decorati con fiori, candelabri e candele, dove gli ospiti potranno immergersi completamente nella magica atmosfera del romanzo di Tomasi di Lampedusa.

L’evento, articolato su più giorni e vero punto di riferimento internazionale per i conoscitori e gli amanti della danza storica, offre un’esperienza culturale completa che unisce danza, arte e storia a celebrare l’armonia e il sorriso per la vita che sono nel dna e nel nome stesso della Compagnia. L’eccellenza dell’iniziativa è garantita anche dalla prestigiosa collaborazione dell’Associazione Danze Antiche di Milano e della WKO Wunderkammer Orchestra di Pesaro.