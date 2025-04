Iniziative cittadine: domenica 6 aprile inaugurazione del punto di scambio libri presso il Teatro Antico di Catania

- Pubblicità -

Domenica 6 aprile, alle ore 10.30, presso il complesso Teatro antico-Odèon di Catania (via Vittorio Emanuele 262) si terrà l’inaugurazione del punto di scambio libri realizzato nell’ambito del progetto “La comunità dei libEri” sostenuto da Fondazione CON IL SUD e dal Centro per il libro e la lettura e in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI, nell’ambito del secondo bando Biblioteche e Comunità.

All’interno di uno dei siti archeologici più prestigiosi e affascinanti della città, sarà installata una postazione che consentirà alle visitatrici e ai visitatori di prendere o lasciare un libro da leggere. Libri di ogni genere, ma soprattutto libri che raccontano la storia di Catania e del suo patrimonio storico, artistico e culturale. Libri anche in lingue diverse, per favorire la partecipazione dei visitatori stranieri.

L’evento è realizzato dal Comitato Popolare Antico Corso e dai partner del progetto La Comunità dei libEri, grazie alla preziosa collaborazione con il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci.