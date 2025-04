TrapanIncontra ospita in prima assoluta nazionale Rosita Manuguerra con il suo romanzo d’esordio “Malanima”

- Pubblicità -

Trapani, 4 aprile 2025 – Prosegue con successo la VII edizione di TrapanIncontra “Parole di Donne”, la rassegna dedicata alla saggistica e letteratura femminile contemporanea, curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati e organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana.

Mercoledì 9 aprile alle ore 18:00, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà Rosita Manuguerra, scrittrice favignanese formatasi alla prestigiosa Scuola Holden di Torino, che presenterà in prima assoluta nazionale il suo romanzo d’esordio “Malanima”, edito da Feltrinelli.



La storia di una giovane autrice siciliana il cui percorso creativo, partito dalle isole Egadi, l’ha portata a distinguersi nel panorama letterario nazionale. “Malanima” è un romanzo intenso che esplora le profondità dell’animo umano attraverso partenze e ritorni, trasformando itinerari geografici in mappe emotive di complessità e bellezza.



La narrazione, ambientata tra la Sicilia e altri luoghi simbolici, intreccia storie di legami, radici e metamorfosi, in un’indagine profonda sulle relazioni umane e sul significato dell’appartenenza.



Durante l’incontro, moderato da Giacomo Pilati, l’autrice si soffermerà sul processo creativo che ha dato vita al romanzo, le influenze della sua formazione alla Scuola Holden e il legame tra le sue origini isolane e la sua scrittura. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

