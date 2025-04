Trapani. Pd, M5S e Controcorrente: “raccogliamo appello Quinci, pronti a sostenere suo sforzo”

- Pubblicità -

“Raccogliamo l’appello del sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci. Siamo pronti a sostenere il suo sforzo per sconfiggere, insieme, la cappa di un potere che si disinteressa dei territori e della vita di chi in questi territori vive e lavora. L’alleanza tra un civismo vero, fatto di buone pratiche di governo e le forze progressiste può essere vincente. Con lo scopo comune di costruire una vera alternativa e un futuro diverso e possibile per la provincia di Trapani. Con il sindaco Quinci, di fatto alternativo alla candidatura imposta da chi pensa di poter usare e abusare di questa provincia, abbracciamo perfettamente l’esigenza di raccogliere l’appello di tanti sindaci e amministratori del Trapanese che chiedono un vero cambiamento”. Lo comunicano Pd, M5S e Controcorrente, a proposito delle elezioni di secondo livello per il libero consorzio della provincia di Trapani.