Serie C, Catania-Avellino 1-2: biancoverdi che passano al Massimino grazie ad un super Patierno

Ultima gara in casa di campionato per il Catania di Mimmo Toscano che questa sera alle ore 19.30 al Massimino sfida la capolista del girone C, l’Avellino di Raffaele Biancolino. I rossazzurri sono a caccia di punti playoff importanti per cercare di accorciare sul quarto posto, momentaneamente occupato dal Crotone (sconfitto 4-1 a Biella contro la Juventus Next Gen). Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Avellino 1-2: la diretta della partita

90+6′ – FINALE AL MASSIMINO: L’AVELLINO ESPUGNA IL MASSIMINO E VINCE 2-1 CONTRO IL CATANIA

90+3′ – Nell’Avellino fuori Palmiero per Mutanda

90+1′ – Stoppa ad un passo dal 2-2 su punizione, pallone di poco a lato

90′ – Concessi sei minuti di recupero

90′ – Giallo per Cancellotti

88′ – Altro giallo in casa Catania: ammonito Di Tacchio

85′ – Giallo per Ierardi e Patierno

80′ – Ammonito Quaini nel Catania

79′ – Nel Catania fuori De Rose, Jimenez e Raimo per Quaini, Dalmonte e Frisenna

78′ – Ci prova Stoppa su punizione dal limite, respinge Iannarilli

73′ – Nell’Avellino fuori Lescano e Armellino per Panico e Palumbo

67′ – Ammonito Palmiero nell’Avellino

62′ – Nel Catania fuori De Paoli e dentro Inglese

61′ – RETE DELL’AVELLINO: SEGNA ANCORA PATIERNO SU ASSIST DI CANCELLOTTI CHE CALVALCA LA FASCIA SALTA CELLI E INSCACCA ALLA DESTRA DI DINI

55′ – Tiro dalla distanza di Russo, para facile a terra Dini

53′ – Ancora ospiti pericolosi con un tiro a giro di Cancellotti dal limite: palla altissima

47′ – Ci prova l’Avellino con Sounas da fuori, palla alta

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO A CATANIA

Catania-Avellino 1-1: fine primo tempo

45+4′ – FINE PRIMO TEMPO A CATANIA: 1-1 AL MASSIMINO

45+2′ – Catania ancora vicino al gol, Anastasio serve Di Tacchio dal limite e il suo tiro termina di poco a lato

45′ – Concessi 4 minuti di recupero

41′ – Ci prova il Catania con Raimo da fuori, manda in angolo Iannarilli

33′ – Si fa male D’Ausilio nell’Avellino, dentro Russo al suo posto

30′ – Occasione per il Catania, Lunetta dalla sinistra metto in mezzo per De Paoli che viene anticipato dalla difesa dell’Avellino

25′ – Fase di studio e poche occasione dopo l’avvio scoppiettante

12′ – PAREGGIO DELL’AVELLINO: SCAMBIO TRA SOUNAS E PATIERNO E L’EX FRANCAVILLA INSACCA AL VOLO: PARI IMMEDIATO DEGLI IRPINI

8′ – RETE DEL CATANIA! HA SEGNATO GABRIEL LUNETTA DOPO UNA RESPINTA CORTA DI IANNARILLI, L’EX LECCO INSACCA: ESPLODE IL MASSIMINO! 1-0!

6′ – Catania vicino al gol con l’asse De Rose-Lunetta che sbaglia l’aggancio davanti a Iannarilli

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-AVELLINO

Ore 19.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Avellino

Catania-Avellino 1-2: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Raimo (dal 79′ Frisenna), De Rose (dal 79′ Quaini), Di Tacchio, Anastasio (dal 69′ Stoppa); Jimenez (dal 79′ Dalmonte), Lunetta; De Paoli (dal 62′ Inglese). A disposizione: Farroni, Butano, Del Fabro, Allegretto, Gega, Sturaro, Frisenna, Forti, Montalto. Allenatore: Domenico Toscano

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino (dal 73′ Palumbo), Palmiero (dal 90+3′ Mutanda); Sounas; D’Ausilio (dal 33′ Russo); Patierno, Lescano (dal 73′ Panico). A disposizione: Marson, Pizzella, Cionek, Todisco, Manzi, Frascatore, Tribuzzi, Arzillo, Zuberek, Campanile. Allenatore: Raffaele Biancolino

ARBITRO: Il sig. Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta

ASSISTENTI: Il sig. Luca Landoni della sezione di Trento e il sig. Matteo Taverna della sezione di Bergamo

QUARTO UOMO: Il sig. Antonio Di Reda della sezione di Molfetta

AMMONITI: 67′ Palmiero (AVE), 81′ Quaini (CAT), 85′ Patierno (AVE), 85′ Ierardi (CAT), 88′ Di Tacchio (CAT), 90′ Cancellotti (AVE)

ESPULSI:

RETI: 8′ Lunetta (CAT), 12′ e 61′ Patierno (AVE)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 258 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Trapani-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Prima Tivvù (solo a livello regionale, quindi in Campania) e via streaming sulla piattaforma online su FIFA+.