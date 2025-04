Catania-Avellino 1-2: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania cade dopo 8 risultati utili consecutivi e perde 2-1 contro l’Avellino di Biancolino. Dopo l’iniziale vantaggio di Gabriel Lunetta al 8′ che porta avanti i rossazzurri, gli ospiti la ribaltano con una doppietta di Cosimo Patierno al 12′ e al 61′ che porta l’Avellino ancora in vetta.

Le pagelle rossazzurre: Lunetta MVP, da rivedere Celli

DINI 6: Non subisce praticamente nessun tiro se non i due tiri di Patierno su cui il portiere rossazzurro poteva fare ben poco.

- Pubblicità -

IERARDI 6,5: Il migliore in difesa tra i rossazzurri con anticipi e spinte in avanti come Toscano ha sempre richiesto al numero 68.

DI GENNARO 6: Poco da imputare al centrale rossazzurro che contiene Lescano, un avversario di tutto rispetto per la categoria.

CELLI 5: Nonostante una gara discreta nel complesso, paga dazio l’errore che è costata la sconfitta ai rossazzurri sull’uscita di Cancellotti che ha consentito a Patierno di segnare il gol del 2-1 al 61′.

RAIMO 5,5: L’esterno come sempre dà impegno e cuore nel suo ruolo, ma nella ripresa si perde sbagliando tanti tocchi.

(dal 79′) FRISENNA SV

DE ROSE 6: Tanta corsa per l’ex Cesena e grinta da leader in mezzo al campo, anche se nella ripresa non regge il forte pressing avversario.

(dal 79′) QUAINI SV

DI TACCHIO 6: Nel primo tempo tante bei cambi di gioco e passaggi in orizzontale che permettono alla squadra di Toscano di mettere in moto sia Jimenez che Lunetta.

ANASTASIO 5,5: Soffre molto la spinta di Patierno e Cancellotti dalla sua fascia e spesso spreca i piazzati sbagliando scelte.

(dal 69′) STOPPA 6: Tocca pochi palloni e ha i due piazzati per trovare il pareggio su punizione.

JIMENEZ 5,5: Solite giocate del 10 e tanta fantasia, anche se stasera è stato spesso triplicato dai difensori avversari risultando evanescente

(dal 79′) DALMONTE SV

LUNETTA 6,5: Migliore in campo tra i rossazzurri. Segna il gol del vantaggio al 8′ ed è dirimpettaio per tutto il primo tempo. Nella ripresa come tutta la squadra cala di rendimento.

DE PAOLI 5,5: L’impegno del ragazzo non manca e anche i palloni riconquistati ci sono. Spesso manca davanti a Iannarilli.

(dal 62′) INGLESE 5,5: Voto frutto di pochi palloni arrivati all’ex Parma e Napoli che era al rientro dopo un mese e mezzo fuori.

TOSCANO 6: C’è poco da rimproverare a questo Catania stasera, tanta intensità nel primo tempo e la capolista è stata in grande difficoltà per 60 minuti abbondanti. Poi sono venute fuori le individuali dell’Avellino e la gara è stata persa. Forse il suo Catania ha subito il contraccolpo psicologico dopo il 61′.