Lentini e Francofonte (SR), i Lions inaugurano la panchina blu

LENTINI- “Promuovere una società più consapevole e più empatica verso chi vive una condizione di fragilità. La giornata mondiale dedicata al disturbo autistico nasce proprio con questo obiettivo. Perché parlarne, condividere le esperienze, raccontare le difficoltà e le piccole scommesse vinte, i timori di una famiglia può servire a vedere l’altro”. Lo ha detto la presidente del Lions club di Lentini Maria Teresa Raudino che fa un bilancio della giornata mondiale. I Lions di Lentini hanno partecipato a Lentini e Francofonte a diversi momenti alla presenza degli alunni e studenti della Dante Alighieri di Francofonte, Riccardo da Lentini e “Nervi Alaimo” di Lentini e delle amministrazioni comunali di Lentini e Francofonte.

A Lentini, nel cortile della Biblioteca comunale, è stata inaugurata la panchina blualla presenza del sindaco di Lentini Rosario Lo Faro, degli studenti e alunni e docenti della Riccardo da Lentini, e dell’Istituto “Nervi – Alaimo” , quest’ultimi del Liceo Artistico che hanno dipinto la panchina. “Come sindaco, e come lentinese – ha detto il sindaco di Lentini Rosario Lo Faro – , sono sempre stato accanto alle tematiche che riguardano la salute e, fin da subito, ho dato il mio pieno sostegno a questa iniziativa. Ringrazio la presidente dei Lions di Lentini, la prof.ssa Raudino, per avermi reso partecipe di questo momento così importante. Un plauso va anche agli studenti e ai loro docenti che hanno dato un segnale di profonda vicinanza a quanti convivono con l’autismo. Ognuno di noi può ed è chiamato a fare la propria parte e giornate come queste ci ricordano quanto sia di fondamentale importanza contribuire a garantire una cultura di accettazione e di pieno supporto”.

A Francofonte l’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Lentini, insieme all’assessore alla PI Francesco La Rocca, alla presenza del presidente della Zona 19 del Lions club distretto 108 YB Angelo Lopresti e gli alunni dell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” hanno inaugurato la panchina blu. “Abbiamo celebrato la Giornata Blu sull’Autismo, un’occasione fondamentale per riflettere sull’importanza della consapevolezza e dell’inclusione”. Per il sindaco Daniele Lentini “l’autismo è una condizione neuropsichica che può manifestarsi in modo diverso in ogni persona, e per questo è essenziale promuovere una comprensione profonda delle sue caratteristiche, delle sue sfide, ma anche delle sue potenzialità”. “Ringrazio l’amministrazione del comune di Francofonte, il sindaco Daniele Lentini è l’assessore alla Pubblica istruzione Francesco La Rocca – ha detto il presidente Zona 19 Lions Angelo Lopresti – per avere accettato e condiviso uno dei service del nostro club Lions di Lentini, con la realizzazione della panchina blu, simbolo dell’ autismo, un o dei tanti passi da fare per sensibilizzare la nostra collettività verso una vera inclusione”.