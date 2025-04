“ABCD… Ecografico nelle Urgenze – Emergenze”: a Catania dal 3 maggio al 28 Giugno 2025 un corso specialistico post-universitario per la gestione ecografica point of care (POC.US) delle urgenze emergenze

- Pubblicità -

Implementare le conoscenze e la cultura del personale sanitario che opera nell’ambito di un DEA nella gestione ecografica point-of-care (POC.US) delle urgenze emergenze in medicina.

Questo lo scopo del Corso specialistico post-universitario “ABCD… Ecografico nelle Urgenze – Emergenze”, organizzato dalla Fondazione Mediterranea “G.B. Morgagni” – Ente filantropico E.T.S. in collaborazione con la Scuola Specialistica SIUMB “Urgenze-Emergenze” di Catania.

Sotto l’attenta supervisione del Direttore Scientifico dr. Mario Scuderi e della Responsabile della Formazione per la Fondazione Morgagni dr.ssa Maria Concetta Monea, i partecipanti avranno modo di seguire un percorso formativo e culturale più inclusivo con la finalità ultima di estendere la POC.US anche a tematiche advanced di urgenza o di urgenza differita.

Il Corso è organizzato in moduli dedicati con sessioni di lezioni frontali e di esercitazioni pratiche su modelli sani con il supporto di Tutor qualificati e con la simulazione di scenari clinici tramite l’utilizzo di device dedicati.

I Docenti sono medici d’urgenza, anestesisti, cardiologi con esperienza pluriennale nel settore.

L’inizio del Corso – che è stato accreditato dalla Commissione ECM dell’Agenas con 50 crediti formativi – è previsto per il prossimo 3 maggio e si svolgerà fino al 28 giugno 2025 in presenza ed è rivolto ai laureati in Medicina e Chirurgia di tutte le specializzazioni e prevede un numero massimo di 15 Corsisti

La domanda di ammissione al Corso – che si terrà presso l’Aula Moscati del Policlinico Morgagni (via De Logu, 17) – va presentata entro il 24 Aprile 2025 (per scaricare il programma scientifico e la scheda di iscrizione cliccare https://www.policlinicomorgagni.it/abcd-ecografico-nelle-urgenze-emergenze/ ) e inviata via mail all’indirizzo ecm@policlinicomorgagni.it .