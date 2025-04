Intelligenza artificiale: ChatGPT e il suo impatto energetico: l’allarme del BCE

- Pubblicità -

Negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale generativa ha rivoluzionato numerosi settori, ma ora il suo sviluppo solleva nuove preoccupazioni ambientali. Secondo quanto evidenziato dal Banco Centrale Europeo (BCE), l’utilizzo di strumenti come ChatGPT-3 comporterebbe un consumo energetico sensibilmente più elevato rispetto ad altre tecnologie digitali. Il paragone con Google mette in luce una realtà poco considerata finora, ma con importanti implicazioni economiche e ambientali.

L’allarme del BCE: perché l’IA preoccupa i regolatori europei

Il Banco Centrale Europeo ha recentemente pubblicato un’analisi che sottolinea i rischi legati alla rapida diffusione dell’Intelligenza Artificiale generativa. Uno dei punti centrali dell’avvertimento riguarda l’impatto energetico delle applicazioni basate su modelli linguistici di grandi dimensioni, come ChatGPT-3. Secondo i dati diffusi, una singola richiesta su questo sistema comporta un consumo energetico dieci volte superiore rispetto a una ricerca effettuata su Google.

- Pubblicità -

Questa differenza non è solo un dettaglio tecnico, rappresenta un cambiamento strutturale nel modo in cui la società accede alle informazioni digitali. L’adozione su larga scala di questi strumenti potrebbe comportare un aumento significativo della domanda di energia elettrica, proprio in un momento in cui l’Unione Europea sta cercando di ridurre le emissioni e accelerare la transizione verde. I funzionari del BCE sottolineano che i data center necessari per sostenere tali tecnologie richiedono ingenti quantità di energia, spesso derivata da fonti non rinnovabili.

Il messaggio della Banca Centrale è chiaro: le tecnologie AI non possono essere sviluppate senza una strategia che tenga conto del loro impatto sistemico. Si richiede una maggiore trasparenza da parte delle aziende che sviluppano e utilizzano questi strumenti, insieme a una regolamentazione capace di prevenire squilibri futuri nel mercato energetico. In questo senso, il BCE invita a una riflessione collettiva su come conciliare innovazione e sostenibilità.

Impatti economici: aumento dei costi e nuovi squilibri di mercato

La diffusione massiva dell’IA generativa potrebbe innescare un aumento dei prezzi dell’energia, con conseguenze a cascata su imprese e consumatori. Il BCE sottolinea che, in un contesto di rete elettrica già sotto pressione, la domanda aggiuntiva causata dalle tecnologie IA rischia di far salire i costi di produzione e distribuzione. Questo scenario potrebbe tradursi in tariffe più elevate, non solo per chi utilizza l’IA, ma per l’intero sistema economico.

In particolare, si teme un effetto domino in cui l’alto consumo energetico dei data center alimenti la volatilità dei mercati elettrici, con ripercussioni sulle politiche monetarie e inflazionistiche. La situazione potrebbe essere aggravata in Paesi con sistemi elettrici meno resilienti o ancora fortemente dipendenti da fonti fossili. Le imprese più esposte saranno quelle che operano in settori ad alta intensità energetica o che non dispongono di una strategia di efficienza energetica.

Il BCE invita dunque a intervenire preventivamente, promuovendo investimenti mirati in infrastrutture più sostenibili e in tecnologie di supporto. Tra le misure più efficaci si citano:

l’ impiego di energie rinnovabili nei data center;



nei l’adozione di sistemi di raffreddamento a basso consumo;



la creazione di una regolamentazione chiara per evitare monopoli energetici.



Solo così sarà possibile integrare l’IA nei sistemi economici senza destabilizzarne gli equilibri.

Verso una regolamentazione europea dell’IA ad alta intensità energetica

La presa di posizione del BCE si inserisce in un contesto più ampio di revisione delle politiche europee in materia di intelligenza artificiale. Già da tempo l’UE lavora all’AI Act, ma le recenti dichiarazioni dei regolatori finanziari spingono per una maggiore attenzione al tema ambientale. In particolare, si propone l’introduzione di obblighi di trasparenza energetica per le aziende che sviluppano o utilizzano sistemi AI avanzati.

Tra le proposte emerse, vi è quella di includere nel regolamento europeo indicatori specifici relativi al consumo elettrico per ogni modello AI messo sul mercato. Questo permetterebbe ai decisori politici, ma anche agli utenti finali, di valutare l’impatto ambientale delle tecnologie prima del loro impiego. Una misura simile potrebbe favorire lo sviluppo di soluzioni più efficienti, premiando i modelli con minore impronta ecologica.

Infine, si discute della necessità di una collaborazione tra enti pubblici, università e aziende tecnologiche per sviluppare standard comuni e condivisi. Tali standard potrebbero essere utilizzati sia per:

promuovere una crescita sostenibile e controllata.

misurare e limitare il consumo energetico delle applicazioni AI;



delle applicazioni AI; evitare che l’innovazione comprometta gli obiettivi climatici dell’Unione Europea;

da CS di https://www.prontobolletta.it/news/chatgpt-consumo-energetico-bce/