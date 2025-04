Scuola: Flc Cgil Siracusa, lavoratori in prima linea per i diritti

- Pubblicità -

Siracusa, 7 aprile 2025 – Si è tenuta oggi, presso l’Eureka Palace Hotel di Siracusa, l’iniziativa promossa dalla FLC CGIL Siracusa dal titolo “Rappresentanza e partecipazione – I lavoratori del mondo della conoscenza”, in vista delle elezioni RSU del 14, 15 e 16 aprile. Una mattinata di dibattito, riflessione e mobilitazione per ribadire il ruolo centrale della rappresentanza sindacale nella tutela dei diritti e nella promozione della scuola pubblica come bene comune.Ad aprire i lavori è stato Gianni La Rosa, segretario generale della FLC CGIL Siracusa, che ha ricordato come “le RSU rappresentano lo strumento più autentico di democrazia nei luoghi di lavoro. Sono essenziali per difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e per promuovere una scuola pubblica di qualità, inclusiva e capace di contribuire alla crescita delle nuove generazioni e del Paese”. Sono poi intervenuti: Adriano Rizza, segretario generale della FLC CGIL Sicilia; Giusy Garrasi, presidente di Proteo Fare Sapere Siracusa; Roberto Alosi, segretario generale della CGIL Siracusa; Paolo Italia, segretario regionale della FLC CGIL Sicilia; Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia.Le conclusioni sono state affidate a Gianna Fracassi, segretaria generale della FLC CGIL nazionale, che ha lanciato un duro monito al Governo: “da anni chiediamo l’adeguamento degli stipendi all’inflazione reale, che negli ultimi anni ha raggiunto il 18%. Ma il Governo continua a rimanere sordo, ignorando il grido di lavoratori che ogni giorno garantiscono l’istruzione e la crescita del Paese. Così facendo non si colpisce solo il potere d’acquisto, ma si calpesta la dignità del lavoro nel mondo della conoscenza. Non è accettabile”.L’evento si è concluso con un forte appello alla partecipazione attiva alle prossime elezioni RSU: una scelta di responsabilità e di riscatto per ridare voce e forza a chi lavora nella scuola, nell’università, nella ricerca e nell’alta formazione artistica e musicale.