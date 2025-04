Amore, guerra e girl power in “La Città delle Amazzoni” della Poetica Produzioni

- Pubblicità -

A casa della Poetica Produzioni fervono i preparativi per l’imponente messa in scena de “La città delle Amazzoni- opera musical”, diretta da Alessandro Incognito, che debutterà in prima nazionale l’8 maggio sul palco del Teatro Ambasciatori, con repliche fino a domenica 11 maggio.

L’opera è un lavoro totalmente inedito, con le musiche di Franco Lazzaro e Airam, le liriche e la drammaturgia originale di Andrea Tomaselli.

Le splendide coreografie sono firmate da Erika Spagnolo.

“È per tutti noi lo spettacolo più complesso ed appassionante scritto e realizzato fino ad oggi – dichiara il regista Alessandro Incognito che ha conquistato e stupito la critica e il pubblico con le messe in scena de “I Promessi Sposi Amore e Provvidenza” e “Dracula” – una storia epica che vede nascere l’amore tra Atandra, la regina della guerra del popolo delle Amazzoni, e Laiol, figlio del sovrano del Popolo del Mare, con esse perennemente in conflitto”.

Non si pensi alla classica storia d’amore contrastato – tiene a precisare Incognito – perché tutto il plot narrativo si muove tra numerose e complesse trame che affrontano molti temi, attuali e necessari, oggi come sempre: le lotte per il potere, i rapporti familiari ed il conflitto generazionale, nonché la necessaria esigenza di un’emancipazione femminile indirizzata al rispetto e alla convivenza reciproca, un’emancipazione che non tende ad appiattire le differenze, ma a valorizzarle e considerarle sempre uno strumento di arricchimento reciproco.

La scena si svolge nell’antica Grecia con tanti riferimenti alla mitologia e alla cultura classica, per un musical dal respiro internazionale e dall’alto valore artistico. Il cast è esclusivamente siciliano e l’opera punta con entusiasmo ed orgoglio a varcare i confini della Sicilia.