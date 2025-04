Gestione flotte aziendali: arriva in Sicilia la EM Fleet

- Pubblicità -

Novità in arrivo per le aziende siciliane: EM Fleet, società italiana specializzata nella gestione di flotte dei veicoli aziendali, ha annunciato ufficialmente l’intenzione di espandere i propri servizi anche in Sicilia.

Presente già in numerose regioni italiane, EM Fleet conta oggi oltre 20.000 veicoli sotto gestione con importanti realtà nazionali come Poste Italiane, Hera, Amsa, Acea o Itabus. L’obiettivo dichiarato è quello di replicare anche sul territorio siciliano il modello operativo già collaudato nel resto del Paese, focalizzandosi sulla semplificazione della gestione amministrativa e sulla certezza dei costi.



La proposta della società punta principalmente a risolvere le difficoltà legate alla gestione interna delle flotte, attraverso l’esternalizzazione, grazie al Fleet Management e dei servizi correlati, come la manutenzione dei veicoli e la gestione pneumatici a costo chilometrico. Questo sistema, già molto diffuso nelle grandi aziende del Nord e Centro Italia, consente alle imprese di conoscere esattamente i costi mensili legati ai propri veicoli, eliminando le sorprese derivanti da spese straordinarie o costi nascosti.

Una caratteristica fondamentale del servizio offerto da EM Fleet è la possibilità di ricevere una sola fattura mensile, chiara e dettagliata, con tariffe fisse valide in tutta Italia. Un vantaggio che potrebbe risultare particolarmente attrattivo per le aziende e gli enti pubblici locali siciliani, spesso gravati da complessità amministrative e difficoltà di controllo dei costi operativi.

L’arrivo di EM Fleet sull’isola potrebbe dunque rappresentare una piccola rivoluzione per molte realtà locali, promettendo una gestione più trasparente, efficiente e sostenibile della mobilità aziendale.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della società: www.emfleet.it