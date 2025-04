Il Senatore Giacobbe: “Italia e Australia, legame profondo e grande potenziale. Rafforziamo il dialogo parlamentare”

- Pubblicità -

Si è svolto ieri sera presso la residenza dell’Ambasciatrice australiana a Roma, Juliane Cowley, un incontro organizzato per presentare ufficialmente il gruppo interparlamentare Italia-Australia-Nuova Zelanda, presieduto dal Senatore Francesco Giacobbe, alla nuova Ambasciatrice australiana a Roma.

L’iniziativa, promossa in occasione della recente nomina dell’Ambasciatrice Cowley, ha visto la partecipazione anche dell’Ambasciatrice della Nuova Zelanda in Italia, Jackie Frizelle, oltre a numerosi parlamentari dei diversi gruppi politici presenti in parlamento.

Nel suo intervento, il Senatore Giacobbe ha sottolineato l’importanza della diplomazia parlamentare:

“Nel mondo moderno, segnato da sfide globali complesse, abbiamo un urgente bisogno di promuovere il dialogo e la conoscenza reciproca fra i popoli e le istituzioni. La diplomazia parlamentare può e deve giocare un ruolo chiave in questo processo.”

Il Senatore ha, quindi, ribadito lo straordinario legame storico tra Italia e Australia:

“Le relazioni tra i nostri due Paesi sono eccellenti, ma possono crescere ancora di più. In Australia vivono oltre un milione di italiani o discendenti di italiani. Nomi italiani sono presenti in tutti i settori della vita sociale, culturale, politica ed economica. Basti pensare che solo in Western Australia siedono sette parlamentari di origine italiana, tra cui tre ministri e una dei tre vicegovernatori.”

Il Presidente del gruppo interparlamentare ha inoltre ricordato l’ottimo interscambio economico, che vede molte aziende italiane operare con successo in Australia:

“L’Italia ha un forte interesse strategico in Australia, ma possiamo fare molto di più anche nel senso inverso, promuovendo una maggiore presenza australiana in Italia, valorizzando i vantaggi competitivi di entrambi i Paesi.”

In chiusura, Giacobbe ha indicato le priorità per il futuro:

“Vogliamo collaborare alle attività di promozione dei nostri Paesi, facilitare visite istituzionali di alto profilo e scambi tra i parlamenti, sia Federali che Statali. Nei prossimi giorni sarò impegnato in un incontro con rappresentanti del Parlamento del Victoria e vogliamo continuare su questa strada. Vediamo dove possiamo arrivare, insieme.”

L’incontro ha rappresentato un momento significativo per rafforzare la cooperazione parlamentare e istituzionale tra Italia, Australia e Nuova Zelanda, confermando la volontà comune di costruire nuovi ponti di dialogo e collaborazione.