L’Accademia d’Arte Etrusca premia infermieri, fisioterapisti ed associazioni di volontariato

Sabato 12 Aprile dalle ore 18:00, nella storica Chiesa del Sacro Cuore di Gesù ai Cappuccini di Catania (via Santa Maria della Catena n.2), l’Accademia d’Arte Etrusca organizzerà “Insieme con il Cuore”, una serata dedicata a chi si prende cura del prossimo. Infatti saranno consegnati attestati di merito ad Infermiere, Fisioterapiste e alle Associazioni di Volontariato per il lavoro svolto negli anni a favore degli ammalati e dei più bisognosi.

L’evento, fortemente voluto dalla Presidente dell’Accademia d’Arte Etrusca Carmen Arena e dal Parroco della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù ai Cappuccini Fra Agusto Magno, avrà come ospiti d’onore la dott.ssa Marisa Scavo (già Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica del Tribunale di Catania), la dott.ssa Nelly Ohazuruike (medico afrodiscendente master in Cure palliative ed attualmente specializzando in Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del Dolore) e l’Avv. Santina Caffo (vice Comandante della Polizia Locale di Misterbianco).

Gli attestati di merito saranno assegnati in presenza di dirigenti e rappresentanti delle principali strutture sanitarie del territorio, della Marina Militare, della Croce Rossa, altre autorità civili e militari. La serata sarà condotta da Dino Marino e ci saranno dei momenti di intrattenimento musicale a cura del M° Rosario Passanisi (Conservatorio Bellini di Catania).