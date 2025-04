Strano in Expo: l’innovazione al servizio del futuro industriale

- Pubblicità -





CATANIA- Guardare al futuro significa affrontare le sfide di un mondo sempre più tecnologico e interconnesso. Dal 15 al 17 aprile 2025, presso SiciliaFiera di Misterbianco, si terrà Strano in Expo, la fiera che riunisce i principali attori dell’industria per presentare soluzioni innovative, tecnologie all’avanguardia e nuove opportunità di business. Con oltre 130 espositori e un ricco programma di incontri e workshop, l’evento si propone come un punto di riferimento per aziende, professionisti e innovatori desiderosi di confrontarsi sulle sfide e le prospettive del settore.

L’inaugurazione è fissata per martedì 15 aprile alle ore 10:00. A partire da quel momento, i visitatori potranno esplorare un percorso espositivo dedicato alle tecnologie industriali più avanzate, suddiviso in padiglioni tematici pensati per facilitare il dialogo e le connessioni tra aziendee professionisti. Settori strategici come energie rinnovabili, sicurezza, automazione industriale, forniture elettriche e illuminotecnica, saranno protagonisti assoluti, creando nuove opportunità di collaborazione e business. “Strano in Expo” è un evento pensato per un pubblico eterogeneo di professionisti e aziende che operano nei settori dell’innovazione tecnologica e industriale. L’esposizione rappresenta un’opportunità unica per ingegneri, progettisti e installatori alla ricerca di soluzioni all’avanguardia, così come per aziende e imprese interessate a implementare nuove tecnologie in ambito automazione, sicurezza ed energie rinnovabili.L’evento si rivolge anche a fornitori e distributori di materiali elettrici e tecnologici, offrendo uno spazio di networking e aggiornamento sulle ultime novità del settore. Inoltre, architetti e designer potranno esplorare le nuove tendenze in illuminotecnica e arredo bagno, mentre Enti pubblici e privati troveranno spunti e soluzioni per lo sviluppo di infrastrutture più moderne e sostenibili.

“Strano in Expo” offrirà un ricco programma di convegni e workshop di alto profilo: esperti, tecnici e protagonisti del settore condivideranno analisi, trend e visioni strategiche su temi chiave dell’industria contemporanea. Un’opportunità preziosa per aggiornarsi e confrontarsi sulle sfide e le prospettive che attendono il comparto industriale.

Ma l’evento sarà anche il palcoscenico per celebrare un importante traguardo: gli 80 anni di attività di Strano S.p.A., azienda simbolo dell’innovazione e della qualità made in Italy. L’evento, oltre a essere una vetrina d’eccellenza rappresenta infatti un’occasione speciale per rendere omaggio a un cammino imprenditoriale fatto di passione, impegno e continuità familiare. Da una piccola bottega in Piazza Pietro Lupo a Catania a una realtà solida e riconosciuta a livello nazionale: la storia di Strano S.p.A. è il racconto di una crescita costante, di generazione in generazione.

Durante l’evento, ogni acquisto effettuato in fiera offrirà ai visitatori l’opportunità di partecipare a estrazioni giornaliere con in palio premi esclusivi, tra cui iPhone di ultima generazione, Smart TV e la nuova Fiat Grande Panda. Questa iniziativa aggiunge un ulteriore incentivo per partecipare all’evento, combinando l’esperienza fieristica con la possibilità di vincere premi di grande valore. A testimoniare il valore dell’iniziativa anche Manuela Arcuri, ospite speciale dell’evento.

Nel segno della solidarietà, Strano S.p.A. inoltre sostiene il Banco Alimentare con l’iniziativa “Pasqua è Serenità“. Durante le tre giornate sarà infatti possibile contribuire direttamente attraverso il meccanismo dell’1×1000, offrendo un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Un gesto di solidarietà che si affianca alla mission dell’azienda, da sempre attenta al benessere della comunità e al supporto delle fasce più deboli della società.

“Strano in Expo” è la fiera che segna una svolta per il settore industriale, un appuntamento imperdibile per chi desidera essere protagonista dell’innovazione.