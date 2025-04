Università di Catania: al via l’edizione 2025 del Salone dell’Orientamento per gli studenti delle scuole superiori

- Pubblicità -

A centinaia questa mattina hanno varcato i cancelli d’ingresso degli impianti sportivi del Cus Catania per affollare le palestre, dove si trovano gli stand dei dipartimenti e delle strutture di servizio dell’Ateneo, o riversarsi nel prato, per una pausa all’aria aperta o per chiedere informazioni nei gazebo delle Forze dell’Ordine o delle Forze armate. Quasi cinquemila tra studenti e studentesse degli istituti superiori siciliani hanno partecipato alla prima giornata del Salone dell’Orientamento, edizione 2025, l’evento annuale dedicato agli iscritti del quarto e quinto anno delle scuole e a tutti i diplomati interessati a intraprendere un percorso universitario presso l’Ateneo catanese, che si terrà fino al 10 aprile nel centro di via Santa Sofia.

A questa edizione, promossa dall’Università di Catania in collaborazione con il Cus Catania nell’ambito del progetto “OUI, ovunque da qui”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU volto a facilitare la transizione scuola-università, sono attesi complessivamente circa 20 mila studenti e studentesse da tutta la Sicilia e da alcune province calabresi.

Nel corso delle tre giornate i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere i dipartimenti e i corsi di studio, visitando gli stand informativi e interagendo direttamente con docenti e tutor per approfondire i contenuti dei vari percorsi formativi, scoprire i servizi e le agevolazioni messe a disposizione dall’Ateneo, ottenere informazioni su borse di studio, alloggi, servizi per studenti con disabilità e altre facilitazioni, e inoltre su procedure e requisiti per l’iscrizione ai corsi di laurea o per il trasferimento da altri atenei, e a sostenere colloqui individuali di orientamento con esperti che potranno aiutare i maturandi a valutare le proprie inclinazioni e a scegliere il percorso più adatto.

«Vi auguro di cuore di riuscire a trovare la vostra strada, magari una ‘strada Unict’ – ha detto il rettore Francesco Priolo, dichiarando ufficialmente aperta la manifestazione -, l’università che non è soltanto un luogo dove si studia per costruire futuro, grazie a oltre cento corsi di studio in ogni disciplina, ma anche un luogo di socialità, dove si può fare teatro o sport, interagire e crescere insieme ad altri studenti e studentesse della vostra età. In questi tre giorni avrete a disposizione tantissime informazioni, ma soprattutto potrete parlare con professori e vostri futuri colleghi che vi racconteranno la loro esperienza e vi aiuteranno a capire qual è il percorso più adatto a voi». Sul palco collocato al centro del terreno di gioco, il rettore era affiancato dalla prorettrice Francesca Longo, dal direttore generale Corrado Spinella, dai delegati, dai direttori dei dipartimenti e dai rappresentanti delle numerose istituzioni presenti alla “kermesse”.

«Dobbiamo ringraziare il Cus, l’ufficio orientamento, l’area comunicazione e tutte le altre strutture dell’ateneo che da diversi mesi sono impegnate nell’organizzazione di quest’evento», ha precisato la delegata all’Orientamento Violetta Brundo, incassando la rinnovata disponibilità alla collaborazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia, rappresentato dalla dirigente Ornella Campo. «In questi ultimi anni abbiamo fatto tanti investimenti – ha ricordato il presidente facente funzioni del Cus Lorenzo D’Arrigo -, questo ci permette di assicurare, anche per il futuro, l’impegno del Cus nel riuscire ad accompagnare gli iscritti Unict durante il loro percorso di studi, offrendo la possibilità di svolgere attività fisica, sia che si tratti di una semplice corsa all’aria aperta, di una seduta in palestra oppure di attività agonistica ad alto livello».