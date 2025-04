Confindustria Catania: “Rinnovare subito la Camera di Commercio del Sud-Est, basta agende personali, serve una visione di futuro”

- Pubblicità -

Catania, 10 aprile – La Camera di Commercio del Sud-Est rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico dei territori di Catania, Siracusa e Ragusa, nonché uno strumento indispensabile per il sostegno alle imprese locali, per la promozione dell’internazionalizzazione e per la valorizzazione delle nostre eccellenze. In un momento storico come questo, caratterizzato da sfide importanti e dalla necessità di una forte ripresa, è imprescindibile rinnovare e rafforzare i suoi organi di governance che devono essere espressione piena delle categorie produttive. Non si tratta solo di un atto formale, ma di una necessità strategica per garantire la giusta composizione della rappresentanza all’interno della Camera di Commercio. L’ente camerale, infatti, deve essere un supporto concreto per tutto il tessuto produttivo e non un’arena per agende personali. Da tempo denunciamo l’illegittimo protrarsi del periodo commissariale, che ha privato le imprese del diritto di scegliere la propria governance camerale. A questo si sono aggiunti atti improntati a gestione ordinaria da parte di chi avrebbe, invece, dovuto occuparsi solo del ripristino degli organi. È mancato un controllo che nei fatti non ha consentito l’elezione degli organi mettendo il sistema delle imprese al secondo posto. Confindustria Catania ritiene fondamentale che questo processo avvenga con rapidità e trasparenza, valorizzando le professionalità più qualificate e rappresentative del nostro tessuto imprenditoriale e si rivolgerà formalmente, anche alle Istituzioni nazionali di riferimento per porre fine alla stagione commissariale infinita. Oggi più che mai abbiamo bisogno, infatti, di istituzioni solide e di rappresentanze efficaci, che sappiano realmente rispondere con prontezza alle esigenze delle imprese. È tempo quindi di ristabilire una governance trasparente, affinché la Camera di Commercio del Sud-Est diventi vero motore di sviluppo sostenibile e innovativo. Chiediamo un cambiamento immediato che metta all’angolo gli interessi di parte e proietti le nostre imprese verso il futuro che meritano.