Metalmeccanica Russo: una storia di resilienza e passione artigiana a Lentini, condita dalla volontà di trasferire impresa e futuro ai figli – Eccellenze siciliane

Lentini è un comune del libero consorzio di Siracusa, ricco di storia e di cultura, ed un centro agrumicolo di primaria importanza.



Questa cittadina barocca fondata dai sicani e situata nel cuore della piana di Catania, rinomata per la produzione dell’arancia rossa di Sicilia (IGP); è nota anche per il tipico pane di Lentini costituito da un impasto di acqua e farina di grano duro.



Inoltre quest’area si registra da sempre un significativo dinamismo imprenditoriale. Protagonisti di questa effervescenza sono agricoltori, artigiani, piccoli imprenditori, alcuni dei quali insediati da qualche tempo nella zona industriale e artigianale.



Proprio costoro rappresentano, nel proprio campo, delle vere e proprie eccellenze. Noi di Hashtag Sicilia abbiamo scelto un po’ a caso due di queste aziende, oltre che per conoscere i loro progetti, anche per capire se c’è una sensibilità e una propensione alla trasmissione d’impresa da padre in figlio.



Le realtà che vi presentiamo a partire da questa sera sono: La metalmeccanica Russo e l’azienda Filtri di Salvatore Brancatelli, leader nel settore della filtrazione delle acquee.

Nel nostro primo appuntamento vi parleremo solo della prima azienda. Si tratta di una realtà nata nel 1976 dalla visione di un giovane artigiano che, assieme ad un parente, ha saputo crescere e innovarsi nel tempo. Partita da un piccolo locale di 80 mq, oggi l’impresa si estende su un’area di oltre 1200 mq, specializzandosi in riparazioni meccaniche, allestimenti per veicoli pesanti e lavorazioni oleodinamiche.

La Metalmeccanica Russo è molto più di un’officina: è un esempio concreto di trasmissione di saperi e valori familiari. Oggi, infatti, accanto al fondatore lavorano i suoi figli, con un passaggio generazionale che dà speranza in un settore dove il ricambio è sempre più raro. Grazie anche al sostegno della CNA, che ha guidato l’azienda attraverso bandi e opportunità, questa realtà artigianale è diventata un punto di riferimento per l’intero territorio.

Nell’intervista che segue, vi porteremo dentro l’officina e a conoscere la visione del suo fondatore: un uomo che ha saputo trasformare la sua passione in una vera impresa, con l’obiettivo non solo di lavorare, ma di lasciare un’eredità solida e concreta ai suoi figli e alle nuove generazioni.

Per tutto questo, e molto altro ancora, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!