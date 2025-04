Salute, giornate calatine di diabetologia e sindromi metaboliche 11 e 12 aprile

- Pubblicità -

La gestione del paziente diabetico in tutte le sue, numerose, sfaccettature e complicanze. E’ il tema centrale della quinta edizione delle “Giornate Calatine di Diabetologia e Sindromi Metaboliche” che si terranno nei giorni 11 e 12 aprile 2025 all’NH Hotel Villa San Mauro. Un evento scientifico di rilievo regionale che vedrà la partecipazione di numerosi esperti provenienti da tutta la Sicilia.

Con la direzione scientifica del dott. Biagio Nativo e della dott.ssa Claudia Ferrigno, l’evento rappresenta un importante momento di aggiornamento e confronto tra specialisti, medici di medicina generale e operatori sanitari sul tema del diabete e delle comorbidità metaboliche.

GLI OBIETTIVI. In Sicilia, le persone affette da diabete mellito rappresentano circa il 7% della popolazione attiva, con picchi nelle fasce d’età tra i 50 e i 65 anni, e una crescita significativa oltre i 75 anni. La regione registra inoltre uno dei più alti tassi di obesità infantile e adolescenziale in Italia.

Alla luce di questi dati, il congresso si propone di approfondire le strategie terapeutiche più innovative e i protocolli diagnostici più efficaci per migliorare la gestione di diabete, obesità e sindromi metaboliche, patologie croniche che compromettono la qualità di vita e impongono un forte impatto sociale ed economico.

IL PROGRAMMA. Il convegno sarà articolato in quattro sessioni scientifiche, impreziosite da letture magistrali. I temi centrali: il Diabete tipo 2 e complicanze cardiovascolari e neurologiche; dislipidemie, osteoporosi, coinvolgimento tiroideo ed epatico. Le terapie innovative: inibitori SGLT2, GLP1 agonisti, dual agonisti, insulina settimanale. Spazio anche al diabete e le tecnologie: sensori, dispositivi ibridi, automonitoraggio. Infine si parlerà anche di vaccinazioni, prevenzione, e approcci terapeutici personalizzati.

In apertura del congresso è prevista anche una tavola rotonda, moderata dal giornalista Alessandro Fragalà, sul diabete in ambito ospedaliero, che coinvolgerà tutti i protagonisti coinvolti nella gestione del paziente diabetico: dal pronto soccorso alla chirurgia, passando per i reparti di medicina generale e ascoltando anche il parere degli infermieri.