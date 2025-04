Serie C, Cavese-Catania 0-1: Jimenez regala tre punti d’oro ai rossazzurri!

- Pubblicità -

Penultima di campionato per il Catania di Mimmo Toscano che affronta al “Simonetta Lamberti” la Cavese di Vincenzo Maiuri. La squadra blufoncé è a caccia di punti per entrare in zona playoff, mentre i rossazzurri vogliono mantenere il quinto posto utile per gli spareggi di maggio. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Cavese-Catania 0-1: la diretta della partita

90+9′ – FINALE AL LAMBERTI: IL CATANIA ESPUGNA CAVA DE TIRRENI 1-0!

90+6′ – TRAVERSA DELLA CAVESE! Chiricò a giro colpisce una traversa CLAMOROSA!

90+3′ – Cavese che ci prova di testa con Fella, pallone di poco alto

90′ – Concessi sei minuti di recupero

89′ – Catania che ci prova dal limite con Sturaro, palla altissima sopra la traversa

87′ – Ammonito Citarella nella Cavese

85′ – Ancora Fella pericolosissimo che manda di poco a lato un pallone per il potenziale 1-1

78′ – Nella Cavese fuori Pezzella e Vitale per Vigliotti e Marranzino. Nel Catania fuori Quaini per Sturaro

78′ – Cavese che ci prova in area con Fella, ma è bravissimo Dini a respingere

77′ – Ammonito Quaini nel Catania

71′ – Nel Catania fuori Inglese per De Paoli

70′ – Ancora Celli dalla sinistra mette un cross interessante per Jimenez che va a colpire di testa, pallone di poco a lato

68′ – Nella Cavese fuori Evangelisti per Sorrentino

66′ – Ci prova su punizione Inglese, palla deviata dalla barriera in angolo

65′ – Ammonito Vitale nella Cavese

64′ – Rischio grossissimo della difesa del Catania con Chiricò che ci prova da fuori, para Dini

62′ – Occasione gigantesca per il Catania per il raddoppio con Ierardi che cavalca la fascia e mette la palla al centro per Lunetta che non aggancia

60′ – RETE DEL CATANIA! SEGNA JIMENEZ SU ASSIST DI CELLI. ROSSAZZURRI AVANTI AL LAMBERTI!

58′ – Nella Cavese fuori Sannipoli per Rizzo. Nel Catania sostituiti Anastasio e Raimo per Allegretto e Dalmonte

51′ – Ci prova ancora il Catania con Inglese dal limite dell’area, pallone di poco alto

49′ – Conclusione di Raimo, pallone di poco alto

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: dentro Jimenez per Frisenna

Cavese-Catania 0-0: fine primo tempo

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO: 0-0 TRA CAVESE E CATANIA

45′ – Concesso un minuto di recupero

44′ – Ci prova su punizione Anastasio, pallone di poco alto

42′ – Ammonito Chiricò nella Cavese

38′ – Ancora Chiricò ci prova dal limite dell’area ma il fantasista brindisino calcia altissimo sopra la traversa

35′ – Cartellino giallo per Frisenna nel Catania

34′ – Contropiede sprecato dal Catania con Frisenna che conclude l’azione con un tiro cross che non impensierisce Lamberti

33′ – Padroni di casa ancora pericolosi con un colpo di testa di Verde su assist di Chiricò, pallone bloccato dal portiere ex Crotone

31′ – Ancora Cavese che va al tiro dalla distanza con l’ex Chiricò che calcia da 20 metri e pallone che termina di poco alto

16′ – Cavese pericolosa con Fella da 25 metri con un siluro di poco a lato

9′ – GOL ANNULLATO AL CATANIA. Anastasio serve Inglese che segna però in fuorigioco e rete annullata ai rossazzurri

2′ – Subito Catania pericoloso con una cavalcata di Lunetta che serve Inglese, chiuso il 9 ex Napoli

1′ – FISCHIO DI INIZIO: VIA A CAVESE-CATANIA

Ore 15.00 – Fischio d’inizio del match

Cavese-Catania 0-1: le formazioni ufficiali

CAVESE (3-5-2): Lamberti; Evangelisti (dal 68′ Sorrentino), Piana, Saio; Vitale (dal 78′ Marranzino), Sannipoli (dal 58′ Rizzo), Pezzella (dal 78′ Citarella), Fella, Loreto; Chiricò, Verde. A disposizione: Boffelli, Di Somma, Konaté, Fornito, Vigliotti, Peretti, Marchisano, Barone. Allenatore: Vincenzo Maiuri

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Raimo (dal 58′ Dalmonte), De Rose, Quaini (dal 78′ Sturaro), Anastasio (dal 58′ Allegretto); Lunetta, Frisenna (dal 46′ Jimenez); Inglese (dal 71′ De Paoli). A disposizione: Farroni, Del Fabro, Stoppa, Gega, Montalto, Allegretto. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Alberto Poli della sezione di Verona

ASSISTENTI: Il sig. Matteo Lauri della sezione di Gubbio e il sig. Angelo Tomasi della sezione di Lecce

QUARTO UOMO: Il sig. Gabriele Caggiari della sezione di Cagliari

AMMONITI: 35′ Frisenna (CAT), 42′ Chiricò (CAV), 65′ Vitale (CAV), 77′ Quaini (CAT), 87′ Citarella (CAV)

ESPULSI:

RETI: 60′ Jimenez (CAT)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Lamberti di Cava de Tirreni (SA) vale la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Cavese-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor solo in Sicilia sul canale 11 del digitale terrestre.