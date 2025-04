Al Dipartimento di Scienze Umanistiche l’evento culturale “Dal Mito al Musical” dedicato all’opera musicale “La città delle Amazzoni”

- Pubblicità -

CATANIA – Il mito greco delle Amazzoni, donne libere e guerriere che rinunciavano ad avere una vita familiare ponendosi come antitesi del patriarcato che caratterizzava la società greca è il tema dell’incontro “Dal Mito al Musical” dedicato allo spettacolo evento “La città delle Amazzoni”.

Al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, Aula 252,mercoledì 16 aprile, alle ore 10.00, sarà presentata l’opera musicale “La Città delle Amazzoni”, musiche Franco Lazzaro e Airam, drammaturgia e liriche Andrea Tomaselli, regia Alessandro Incognito, coreografie Erika Spagnolo.

- Pubblicità -

Il musical, che andrà in scena al teatro Ambasciatori dall’8 all’11 maggio propone una rilettura del mito greco delle Amazzoni dove la protagonista scoprirà, attraverso l’amore che irrompe nella sua vita e nel bel mezzo di una guerra con i Greci, che un mondo diverso è possibile, un mondo in cui uomini e donne vivono in armonia e rispetto reciproco. Gli autori e i protagonisti discuteranno insieme al grecista Paolo B. Cipolla, al latinista Orazio Portuese e alla musicologa Maria Rosa De Luca, docenti presso l’Ateneo catanese. Interverranno: Alessandro Incognito, Franco Lazzaro, Andrea Tomaselli, Erika Spagnolo, le interpreti Laura Sfilio e Maria Cristina Litrico e la vocal coach Lilla Costarelli. È possibile seguire l’incontro in diretta streaming.