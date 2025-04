Il premio “Vito Finocchiaro” al giornalista Tonino Raffa

- Pubblicità -

Il celebre giornalista Tonino Raffa, ex radio-telecronista Rai tra i più stimati nella storia, ha ricevuto il premio “Vito Finocchiaro”, consegnato al Palazzo municipale di Acireale e assegnato dall’Associazione della Stampa jonico-etnea, con il patrocinio dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, in memoria di uno dei figli illustri della Città di Aci e Galatea. Tonino Raffa, origini calabresi, è stato protagonista di un impegno caratterizzato non solo da professionalità, ma anche da stile, garbo e sobrietà, doti che, purtroppo, non sempre si riscontrano sul fronte dei radio-telecronisti, ed ha seguito ben sei Campionati mondiali di calcio, tre Olimpiadi, altrettanti Campionati europei di calcio, una Coppa d’Africa; inoltre, ha intervistato personaggi del calibro di Pelè, Eusebio e Maradona. Ad Acireale è stato premiato in presenza degli assessori Enzo Di Mauro e Rosario Raneri nonché dei familiari del compianto Vito Finocchiaro, tra questi la moglie Rosetta ed il figlio Sergio, del giornalista Filippo Anastasi, già direttore di Rai Giubileo, e di vari rappresentanti della stampa. La cerimonia è stata impreziosita dall’intervento, in video-collegamento, di Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente dell’Associazione della Stampa jonico-etnea, Gaetano Rizzo, e dal suo vice, Antonio Foti, assieme ai soci Rosario D’Agata, Marco Sciuto e Daniele Trovato. Giunto alla sesta edizione, il premio “Vito Finocchiaro” è stato consegnato, in precedenza, a Danilo Di Tommaso, Marco Tarquinio, Nello Scavo, Marino Bartoletti e Marco Civoli.