S. Gregorio Rugby, grande successo per il Trofeo S. Agata 2025

- Pubblicità -

Una splendida giornata di sport, divertimento e valori condivisi ha animato il Polivalente di S. Giovanni la Punta, campo di casa del S. Gregorio Rugby, domenica 13 aprile in occasione della 8° edizione del Trofeo S. Agata.



L’evento dedicato al mini rugby, promosso e organizzato dal S. Gregorio Rugby, ha visto la partecipazione di oltre 200 piccoli atleti provenienti da 9 diverse società provenienti da tutta la Sicilia

Cinque le categorie coinvolte – Prime Mete, Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12 – per una giornata che ha trasformato il rugby in un’occasione di crescita, socialità e gioco, dove il risultato ha lasciato spazio allo spirito di squadra e al fair play.

- Pubblicità -

La giornata si è aperta con lo spettacolo del mago Dimis, che con la sua simpatia e i suoi numeri di magia ha incantato grandi e piccini, regalando sorrisi ed entusiasmo fin dal primo istante.

L’iniziativa si conferma un punto di riferimento per la promozione del rugby giovanile siciliano, offrendo a bambini e famiglie un’esperienza autentica e coinvolgente, nel rispetto dei valori che il rugby promuove da sempre.

Presenti numerosi esponenti della Fir Sicilia: il presidente Orazio Arancio, il Responsabile Promozione e Partecipazione Carmelo Censabella, i consiglieri Lusiana Saitta e Giovanni Messina, il Tecnico Giuseppe Costantino, il Delegato per la provincia di Catania Sebastiano Garofalo e il Delegato per la provincia di Siracusa Daniele Mazzone

“Desidero ringraziare tutte le squadre partecipanti, i volontari, lo staff, i genitori per aver reso possibile questa meravigliosa giornata“, ha dichiarato il presidente del S. Gregorio Rugby Gianluigi Pistorio. “Il Trofeo S. Agata non è stato solo un torneo, ma una vera e propria festa del rugby, dove si è respirata ancora una volta la passione per questo sport, sin dai primi placcaggi e fino all’ultima corsa verso la meta”.