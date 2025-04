Senatore Giacobbe (PD): “Il decreto cittadinanza spacca le famiglie e nega i diritti agli emigrati”

- Pubblicità -

“Questo decreto crea fratture all’interno dei nuclei familiari che rischiano di ritrovarsi con figli senza passaporto italiano e altri con, provocando incertezza e disuguaglianza insopportabili”.

Il Senatore del PD Francesco Giacobbe, ai margini del suo intervento in commissione Affari Istituzionali del Senato in occasione della discussione del decreto cittadinanza evidenziato come uno degli aspetti più critici del decreto voluto dal governo Meloni riguardi anche le conseguenze dirette che potrebbero abbattersi sulle famiglie italiane all’estero fin da subito. In particolare, sui prossimi nascituri.

- Pubblicità -

“Con le nuove restrizioni – ha spiegato Giacobbe – rischiamo di creare situazioni paradossali: immaginiamo una famiglia emigrata che ha già un figlio cittadino italiano in virtù della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, e che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto, veda il secondo figlio escluso da questo diritto. Ci troveremmo di fronte a una profonda disparità di trattamento all’interno dello stesso nucleo familiare, con implicazioni pesanti dal punto di vista giuridico, identitario e pratico. Due fratelli con differenti status legali rispetto all’Italia: uno riconosciuto cittadino, l’altro no”.

“Questo – ha concluso il Senatore Giacobbe – potrebbe comportare ostacoli nella mobilità, nell’accesso all’istruzione in Italia, nella partecipazione a programmi culturali o di studio, nonché nel mantenimento del legame affettivo e civico con il Paese d’origine. Una frattura profonda che rischia di generare divisioni nelle famiglie e nelle comunità italiane nel mondo”.