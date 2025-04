Cultura: una foto del bagherese Pietro Costa pubblicata su Vogue Italia

- Pubblicità -

Palermo, 15 aprile 2025 – Una fotografia del progetto Cosmopolitan Sicily, firmata dal fotografo bagherese d’adozione Pietro Costa, è stata pubblicata dalla celebre rivista Vogue che raccoglie immagini di fotografi di tutto il mondo.

Un riconoscimento che premia non solo lo scatto, ma soprattutto il valore umano e culturale del progetto che è racconto visivo, potente e sincero della Sicilia contemporanea.

- Pubblicità -

Cosmopolitan Sicily è un lavoro fotografico che documenta, con occhio sensibile e mai giudicante, la multiculturalità che abita la nostra terra.

Attraverso ritratti, scene di mercato, volti, mani, gesti quotidiani, il progetto mostra come l’integrazione, non sia un concetto astratto, ma anzi viaggia in parallelo con le abitudini e le tradizioni nostrane in una realtà viva, concreta e visibile ogni giorno nei quartieri popolari, tra i banchi dei mercati storici e nei piccoli gesti che parlano tutte le lingue del mondo.

“Il mondo è passato da qui”, recita il sottotitolo del progetto e lo si avverte in ogni scatto: perché in Sicilia, ogni volto è anche un passaggio, un incontro, un’eredità condivisa.

Classe 1977, Pietro Costa muove i primi passi nella fotografia nel 1994, quando ancora la pellicola era regina. “Ricordo ancora il primo scatto con una Nikon FM e un 50mm f/1.4 – racconta Costa – era tutto lì: luce, attesa, silenzio”. Appassionato di storie, luoghi e soprattutto di gente, da anni raccoglie immagini che raccontano la Sicilia nuda e cruda, con i suoi contrasti, la sua bellezza imperfetta, le sue ferite e le sue rinascite quotidiane. Un fotografo che osserva con rispetto, ascolta con lo sguardo, e restituisce immagini capaci di parlare senza bisogno di parole.

La pubblicazione su Vogue rappresenta un riconoscimento importante, ma anche una conferma della forza narrativa di uno sguardo autentico. Uno sguardo che ha scelto di raccontare una Sicilia che è specchio del mondo.