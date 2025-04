Pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona (ME), Galluzzo (FdI): «Dall’assessorato il nulla osta per esternalizzarlo temporaneamente»

- Pubblicità -

MESSINA. «L’Asp di Messina ha chiesto e ottenuto dall’assessorato regionale alla Salute il nulla osta per esternalizzare temporaneamente il servizio di pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona in modo da consentirne la riapertura».

Lo rende noto Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia e componente della VI commissione dell’Ars, aggiungendo: «Alla richiesta inoltrata dalla direzione generale guidata da Giuseppe Cuccì, infatti, dal Dipartimento della Pianificazione Strategica diretto da Salvatore Iacolino hanno risposto il 14 aprile sottolineando che in questo caso non occorre un’autorizzazione assessoriale preventiva, poiché un decreto legge del 2023 ha rimesso all’autonomia gestionale di ciascuna azienda la possibilità di acquisire dall’esterno attività sanitarie per fronteggiare una grave carenza di personale. È questo, appunto, il caso del pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona, dove il problema è rimasto insoluto a causa di bandi andati a vuoto. In questa fase, quindi, l’Asp potrà ricorrere all’unico strumento attualmente utilizzabile per riaprire il pronto soccorso, così come ho personalmente sollecitato in Commissione Sanità. Nei giorni scorsi avevo sottolineato che dall’assessorato guidato da Daniela Faraoni erano in corso interlocuzioni approfondite con l’Asp per risolvere prima possibile questo grande problema. Il traguardo ora sembra intravedersi, tuttavia l’iter richiederà il suo tempo e pertanto non abbasserò la guardia, anzi continuerò a monitorare con grande attenzione il percorso che dovrà portare alla riapertura del pronto soccorso. Ribadisco che dovremmo sforzarci tutti di anteporre alle polemiche un impegno sinergico, ciascuno per la propria parte e nell’interesse comune dei cittadini/pazienti».

- Pubblicità -