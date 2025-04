Autonomie, inclusione e autismo: protocollo tra Comune e terzo settore. Presentazione del progetto “AutMind” per scuole e famiglie

- Pubblicità -

Giovedì 17 aprile, alle 11, nella sala stampa del Comune di Acireale, sarà presentato il protocollo d’intesa tra il Consorzio di cooperative sociali Il Nodo, la cooperativa Identità, l’associazione Un futuro per l’autismo e la Città di Acireale finalizzato alla migliore realizzazione del progetto AutMind. Saranno presenti il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, la vicesindaca e assessora alla Pubblica istruzione Valentina Pulvirenti e Federico Lupo, docente, fratello di una persona con autismo e presidente dell’associazione Un futuro per l’autismo.

Per quattro anni, grazie al sostegno del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile dell’impresa sociale Con i bambini, una serie di squadre di supporto per insegnanti, assistenti alla comunicazione e famiglie, si occuperanno di potenziare le abilità delle persone con disturbo dello spettro autistico. Il tema riguarda l’intera comunità educante: le famiglie (genitori, fratelli, sorelle, tutori) e le scuole, nella loro complessa articolazione. Nessuna inclusione reale, però, è possibile senza un’adeguata formazione degli operatori.

- Pubblicità -

Oltre all’attivazione di uno “sportello autismo” all’interno delle scuole partner – sette, tra Catania, Misterbianco e Acireale -, e alla creazione di spazi di supporto per genitori e siblings, AutMind organizza una serie di attività specialistiche all’interno delle strutture scolastiche. In queste settimane si stanno svolgendo gli incontri di formazione, mentre nelle scuole bambini e bambine, ragazzi e ragazze con disturbo dello spettro autistico, e non soltanto, stanno partecipando a laboratori di autonomie. Quelle personali, certamente, ma anche quelle sociali, che rappresentano uno degli obiettivi principali per la costruzione di un progetto di vita.

AutMind è un progetto sostenuto dall’impresa sociale Con i bambini e ha una durata di 48 mesi. Capofila è il Consorzio di cooperative sociali Il Nodo di Catania, che lavora insieme all’associazione Un futuro per l’autismo e alle cooperative sociali Identità e Un altro modo, in partenariato con gli istituti comprensivi Leonardo Sciascia e Pitagora di Misterbianco, con il IV istituto comprensivo Galileo Galilei, Paolo Vasta e Giovanni XXIII di Acireale, con il liceo magistrale Regina Elena di Acireale, e con l’Istituto di istruzione superiore Marconi-Mangano di Catania.