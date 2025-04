Alla scoperta dell’azienda J.P Filtri di Lentini: il viaggio imprenditoriale di Salvatore Brancatelli – Eccellenze Siciliane

- Pubblicità -

Lentini è un comune ricco di storia e di cultura, e il suo insediamento sorge sull’orlo dell’omonimo biviere. E’ stato fondato nell’VIII secolo a C. da coloni greci, provenienti da Calcide, che, sotto la guida di Teocle, occuparono le colline a sud della Piana di Catania.



Conta quasi 22 mila abitanti, è un centro agrumicolo di primaria importanza dal quale da decenni – con alterne fortune – partono vagoni e tir carichi di arance e mandarini per il Nord e per l’estero.



Negli anni cinquanta e sessanta Lentini fu teatro prima di grandi lotte per la rottura del latifondo e per la riforma agraria e successivamente di poderose agitazioni bracciantili.



Con lo sviluppo del polo industriale di Priolo nasce una classe operaia “ricca” che ha favorito una rapida terziarizzazione del tessuto economico con il formarsi di una classe intermedia, composta da agricoltori, artigiani, commercianti piccoli e medi operatori economici.



Lentini è una città ricca di monumenti, parchi e itinerari paesaggistici molto interessanti da visitare, come il Duomo, il Castellaccio e la Chiesa rupestre del Crocifisso.



Proprio qui, nella città di Jacopo da Lentini, considerato l’ideatore del sonetto; l’imprenditore Salvatore Brancatelli fonda, nel 1973, la sua azienda: la J.P. Filtri.



Sin dagli inizi della sua attività si specializza nel settore acquedottistico, nell’installazione di elettropompe di vario genere, di saldatura e di lavori di carpenteria, leggera e pesante.



La J P. Filtri, con gli anni, si è proiettata nello sviluppo dei sistemi di filtrazione delle acque per uso domestico, civile, agrario e industriale.



Oggi, oltre a rappresentare un’eccellenza nel proprio campo, è un esempio interessante del passaggio generazionale, ovvero nella trasmissione d’impresa da genitori a figli. Questa sera scopriremo di più su quest’azienda proprio grazie alle parole del suo titolare, Salvatore Brancatelli.

Nel corso della nostra intervista infatti l’imprenditore ci ha raccontato di come, partendo da zero e senza alcun finanziamento, abbia comunque avviato la sua attività. Con creatività e grande abilità tecnica, ha realizzato i primi impianti di irrigazione e i filtri artigianali che hanno posto le basi della J.P. Filtri, un’azienda oggi riconosciuta a livello nazionale per qualità e affidabilità, soprattutto nel settore della filtrazione delle acque.

Profondamente legato al territorio di Lentini, Brancatelli ha partecipato attivamente allo sviluppo economico locale, anche attraverso la fondazione di un consorzio tra imprese e l’impegno nella CNA, che ha sostenuto alcuni dei momenti più delicati del suo percorso imprenditoriale. La sua visione, orientata alla semplicità d’uso e alla praticità dei prodotti, ha sempre messo al centro il cliente, in particolare il mondo agricolo.

Oggi Salvatore Brancatelli, a 77 anni, si prepara a trasmettere l’impresa alle figlie e al nipote, mantenendo viva una tradizione di lavoro e innovazione nata sulle colline di una città dalla storia antica, ma con lo sguardo rivolto al futuro. J.P. Filtri non è soltanto una realtà produttiva di successo, ma anche simbolo del legame tra le radici artigianali di Lentini e le nuove generazioni che ne raccolgono l’eredità.

Per tutto questo, e molto altro ancora, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!