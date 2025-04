Tra metamorfosi e parole: il racconto di un Festival che lascia traccia

- Pubblicità -

BELPASSO – Quando la parola si fa ascolto, visione e incontro, nasce uno spazio in cui la cultura non solo si racconta, ma si vive. Così si è conclusa la seconda edizione del Festival Letterario Parola per Parola, diretto dalla giornalista Katya Maugeri, nel segno della bellezza condivisa e della parola che unisce al Teatro Comunale Nino Martoglio di Belpasso. Un momento atteso e partecipatissimo che ha riunito pubblico, studenti, ospiti e istituzioni per celebrare il valore della scrittura, dell’arte e del pensiero. A condurre la serata è stata Antonella Insabella, che ha guidato il pubblico in un percorso ricco di suggestioni e contenuti.



Ad aprire il programma, un omaggio a Italo Calvino attraverso la lettura, intensa di Giuseppe Fallica. La parola letteraria è diventata così il primo gesto di una serata pensata per ascoltare, riconoscere e premiare. Subito dopo, Franco La Magna ha presentato il volume “Storia del cinema in Sicilia”, restituendo al pubblico un affresco appassionato del legame profondo tra linguaggio cinematografico e identità culturale dell’isola. Uno dei momenti più attesi è stata la proiezione del cortometraggio fuori concorso “Tuo Luigi”scritto e diretto da Emmanuele Giuffrida, con la direzione della fotografia di Antonello Signorello. Un’opera dal forte impianto visivo e simbolico, ispirata al carteggio tra Nino Martoglio e Luigi Pirandello, che ha indagato la metamorfosi delle maschere sociali in un tempo dominato dai media e dalla costruzione dell’identità attraverso l’immagine. Una narrazione sofisticata che ha stimolato domande e riflessioni profonde.

La serata si è poi concentrata sulla premiazione del concorso letterario Belpasso tra le righe, che ha visto una partecipazione ampia, attenta e variegata. Le opere selezionate hanno restituito uno spaccato sincero della sensibilità contemporanea. Nella sezione poesia, ha colpito per la delicatezza e l’efficacia del linguaggio il testo “Ci vuole” di Nunzio Sambataro, mentre Patrizia D’Amico ha ricevuto una menzione speciale per “Metamorfosi” un componimento in cui la parola si fa trasformazione. Per la poesia dialettale, la giuria ha premiato “Canciamenti” di Giuseppe La Rosa, apprezzandone la musicalità e la capacità di restituire in versi la vitalità di una lingua viva. Menzione speciale a Patrizia Orofino per “Lu beni di Diu”, una poesia che intreccia spiritualità e quotidiano con grazia. La sezione narrativa ha visto distinguersi Vincenzo Chielli con “Patri nun ti scantare”, un racconto che coniuga memoria e tensione emotiva in modo potente, mentre Andrea Lamicela ha ricevuto una menzione speciale per “Diario clinico di un supereroe”, testo originale e coraggioso, capace di fondere ironia e vulnerabilità in una narrazione fortemente personale.Non è mancato lo spazio riservato agli studenti, veri protagonisti del Festival. Gli elaborati provenienti dagli istituti Calcutta, Martoglio e Francesco Redi hanno mostrato uno straordinario impegno creativo. In particolare, si è voluto valorizzare un testo collettivo, I volti di Angelo, realizzato dagli studenti della II B di Elettronica del Redi, per l’originalità del contenuto e la forza del lavoro corale.

Per la sezione cortometraggi, il premio è andato a “Un petalo di speranza”, firmato da Orazio Magrì, un’opera che ha commosso tutti i presenti: si sono ricordate le vittime di femminicidio, l’impegno sociale e collettivo è diventato dibattito per la sensibilizzazione alla violenza sulle donne. Durante la serata sono stati anche premiati i membri della giuria e gli interpreti e lettori, Agata Longo, Giusi Cosentino, Orazio Magrì, Andrea Camilleri, e Giuseppe Fallica, che, attraverso l’iniziativa L’omaggio alla Parola, hanno dato voce ai grandi autori della letteratura del Novecento,

Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, e l’onorevole Dario Daidone hanno sottolineato, nei loro interventi, quanto sia necessario investire con continuità in progetti culturali capaci di coinvolgere la comunità e di offrire ai giovani spazi di espressione autentica.

La serata finale ha rappresentato la sintesi di un percorso che ha avuto inizio giovedì 10 aprile con l’inaugurazione della mostra internazionale di Mail Art “Il viaggio della Parola”, ospitata a Palazzo Bufali. L’esposizione, visitabile fino al 30 aprile, raccoglie decine di opere provenienti da tutta Italia e dall’estero, tra lettere, frammenti, collages e cartoline divenute veri oggetti d’arte. A partecipare all’inaugurazione anche Antonio Presti, ideatore della Fiumara d’Arte, e il giornalista Daniele Lo Porto, in un incontro profondo sul valore della parola come dono e resistenza.

Venerdì 11 aprile il Festival ha incontrato il giornalismo. Ernesto Oliva della Rai, ha condiviso la sua esperienza con il pubblico, offrendo uno sguardo lucido sul ruolo dell’informazione oggi. La stessa sera, il Teatro Martoglio ha accolto lo spettacolo teatrale “Siamo, ancor prima di essere”, scritto da Katya Maugeri ed Emmanuele Giuffrida, con la regia di quest’ultimo. Un lavoro che ha unito parola scritta, interpretazione scenica e suggestione visiva, attraversando i più intensi carteggi d’amore della letteratura con una cornice originale e coinvolgente.

Il giorno successivo, sabato 12 aprile, l’Aula Consiliare ha ospitato la professoressa Simona Scattina dell’Università di Catania, che ha guidato una lectio coinvolgente su Ovidio e il significato delle metamorfosi nella società contemporanea. A seguire, Francesca Calì, presidente dell’associazione Mascalucia DOC, ha presentato il progetto editoriale Sicilia Dime Novels, raccontando con passione il valore della scrittura come testimonianza del territorio con le letture di Agata Longo.

Il Festival è stato promosso dalla Fondazione Carri di Santa Lucia, con il supporto della Pro Loco di Belpasso, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Belpasso, dell’Assessorato Regionale al Turismo e dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Il comitato organizzativo, formato da Tony Carciotto,Gianni De Luca, Antonello Signorello, Emmanuele Giuffrida, Antonino Girgenti ha lavorato con cura e coerenza per costruire una manifestazione attenta ai contenuti e all’impatto culturale.

«Questa seconda edizione ha dimostrato con forza che la cultura, quando incontra ascolto e visione, può davvero radicarsi nel territorio e diventare parte viva della comunità», ha dichiarato Antonino Girgenti, presidente della Fondazione Carri di Santa Lucia. «Un festival così partecipato è il segnale chiaro di una comunità che riconosce nella parola, nella memoria e nella narrazione strumenti fondamentali per crescere insieme», ha affermato Tony Carciotto, presidente della Pro Loco di Belpasso. «Abbiamo creduto nella parola come possibilità di incontro e come gesto di libertà. Abbiamo raccontato, ascoltato, condiviso. E continueremo a farlo. Perché in un tempo che corre, fermarsi ad ascoltare resta il gesto più rivoluzionario», ha concluso la direttrice artistica Katya Maugeri.

“Parola per Parola” chiude così la sua seconda edizione, lasciando dietro di sé pensieri che restano, voci che si cercano e una comunità che ha trovato nella cultura un luogo in cui riconoscersi.