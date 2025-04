Si chiude a Palermo la quinta edizione del Cineclub dei Piccoli, il primo festival siciliano interamente dedicato ai bambini

- Pubblicità -

Con la consegna dei diplomi alle allieve e allievi delle classi coinvolte, si è conclusa a Palermo la quinta edizione del Cineclub dei Piccoli, il primo festival siciliano interamente dedicato ai bambini e che prevede proiezioni abbinate a laboratori, incontri con gli autori, analisi e produzioni.

Il progetto, realizzato dell’Associazione Culturale Arknoah nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MIC – Ministero della Cultura e dal MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito, si sviluppa nelle tre principali province siciliane (Palermo, Catania e Messina) e coinvolge studenti delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado.

L’evento finale, che si è svolto al Cinema De Seta di Palermo all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, ha visto la partecipazione di oltre 250 bambini delle classi quarte e quinte della Direzione Didattica Aristide Gabelli, guidate dalla Dirigente scolastica Marcella Polimeno.

Nel corso dell’incontro sono state proiettate quattro video recensioni realizzate dai ragazzi dell’istituto all’interno del percorso di formazione sul cinema previsto dal progetto. I film oggetto di analisi sono stati “La chiocciolina e la balena”, “Bigio randagio”, “Zog e i medici volanti”, “Gli Smei e gli Smufi”, tutti prodotti dalla Magic Light e distribuiti dalla Cineteca di Bologna, tratti dai libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler.

Hanno anche preso parte alla cerimonia due fra i registi che sono stati premiati dal Festival: Fulvio Davide Ricca per “La casa sul mare” (Miglior cortometraggio per la sezione Kids Club) e Francesca Curaba per “Falling A-Park” (co-regista insieme a Christian Rosati) che ha ottenuto la menzione speciale per la sezione Kids. Gli altri lavori che hanno ottenuto i riconoscimenti sono: per la categoria Teens il vincitore è stato il corto “Villetta con piscina” di Karma Gava, mentre i Premi dalla Federazione Italiana dei Circoli dei Cinema (F.I.C.C.), composte da giurie internazionali per entrambe le due sezioni sono andati a “Grogh, Storia di un castoro”, degli autori Gianni Zauli e Alberto Baioni nella categoria Kids, mentre “Lontania” di Andrea Simonella si è imposto nella categoria Teens.

Francesco Torre, operatore di educazione all’immagine riconosciuto dal Ministero della Cultura e responsabile scientifico del progetto, commenta così la conclusione del Cineclub: «E’ stato emozionante sentire conversare i ragazzi con i registi, vederli proporre soggetti per nuovi cortometraggi, ascoltare i loro commenti al percorso di formazione o ai singoli film. Un progetto sulla carta è solo un libro dei sogni ma quando si trasforma in sorrisi, applausi, emozioni e competenze, quando lascia una traccia concreta, tangibile nella vita di chi vi partecipa è sempre una magia che sorprende. Alla Direzione Didattica Gabelli di Palermo il Cineclub dei Piccoli ha dedicato due edizioni e non finiremo mai di ringraziare la dirigente, le maestre e i ragazzi. Ora, coerentemente con la nostra missione, è giunto il momento di abbracciare un altro territorio, una nuova sfida».

La sesta edizione del Cineclub dei Piccoli si svolgerà nella terza settimana di ottobre del 2025 con tante novità, come per esempio l’adesione di scuole in Emilia Romagna e Piemonte, che renderanno il progetto nazionale, e l’apertura per entrambi i concorsi ai cortometraggi live action. Proiezioni in sala, anteprime, incontri con registi ed eventi saranno poi proposti a Messina al Cinema Lux, e sempre a Messina, all’Istituto Comprensivo “G. Catalfamo” di Santa Lucia sopra Contesse, si svolgerà il lavoro di formazione nelle classi.

Il Cineclub dei Piccoli è un progetto dell’Associazione Culturale Arknoah realizzato in partenariato con l’International Federation of Film Societies, la Direzione Didattica “A. Gabelli” di Palermo e il Cineforum Orione, con il sostegno del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MIC – Ministero della Cultura e dal MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito.