Il 25 Aprile si torna nel Far West: a Castel di Iudica la 4ª edizione di Judica Western Park

- Pubblicità -

Una giornata particolare e originale quella del 25 aprile da trascorrere a Castel Di Iudica ,in provincia di Catania, per la 4 edizione di “JUDICA WESTERN PARK”con ingresso libero e gratuito, dalle 10 alle 20 . Presso il parco monte Judica fervono i preparativi, per offrire ai visitatori un esperienza unica all’interno di una città western.” Iudica Western park non è solo una manifestazione del 25 aprile ma è un progetto duraturo nel tempo per rilanciare l’agroalimentare del territorio e creare quel turismo giornaliero per far conoscere il territorio e la propria storia.”Con queste parole il sindaco Ruggero Strano invita tutti a questo evento fortemente voluto dalla sua amministrazione comunale .

- Pubblicità -