Noemi annuncia “Nostalgia Summer Tour”: in concerto a Noto il 22 agosto per “Le Scale della Musica”

Mentre sui social appaiono delle anticipazioni di quello che potrebbe essere il suo nuovo singolo, Noemi annuncia le date del suo “NOSTALGIA SUMMER TOUR”.

In attesa di vederla live nei teatri a novembre e al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, Noemi si esibirà in alcune location suggestive del nostro Paese dal 14 luglio.

La prima attesa data in Sicilia è in programma il 22 agosto a NOTO (SR) alla Scalinata della Cattedrale. L’evento rientra nella nuova edizione della rassegna “Le Scale della musica” con l’organizzazione di Puntoeacapo, GG Entertainment e Il Botteghino in collaborazione con il Comune di Noto.

L’apertura delle prevendite è prevista da oggi, venerdì 18 aprile, dalle ore 18:00 su Ciaotickets e circuiti e punti vendita abituali.

Tra gli appuntamenti estivi, Noemi si esibirà anche a MILAZZO (ME) il 6 settembre al Lungomare Marina Garibaldi per la data organizzata all’interno del cartellone di eventi organizzato dal Comune di Milazzo con il sostegno della Regione Sicilia e dell’Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo.

Il tour, organizzato da Friends & Partners, proseguirà poi nei teatri da novembre. A dicembre sarà la volta del centro e sud Italia, con le due tappe siciliane del 4 dicembre al Teatro Golden di Palermo edel 5 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania.

Sabato 20 dicembre, invece, Noemi si esibirà per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma per una imperdibile data evento.