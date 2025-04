Turismo, flussi turistici in aumento e musei aperti a Pasqua e Pasquetta

- Pubblicità -

Strutture ricettive tutte pressoché sold out, a Catania, in questi giorni di vacanze pasquali e nei ponti di fine settimana del 25 Aprile e del 1 Maggio.

La stima dei flussi turistici in aumento continua a crescere e rispetto allo scorso anno, si registra un incremento stimato nel 15% come si evince dalle prenotazioni.

Un aumento di valore analogo a quello che si riporta nei transiti dall’aeroporto Vincenzo Bellini di Fontanarossa e registrato da gran parte dei motori di ricerca dei voli, posizionando Catania tra le prime dieci mete a livello internazionale. Una crescita di presenze turistiche, valutabile anche dai sbigliettamenti di alcuni siti più gettonati, come il camminamento sulla gronda della cupola di San Nicola l’Arena o l’anfiteatro romano di piazza Stesicoro, riaperto lo scorso anno e ora gestito dal Comune, in cui il numero dei tagliandi staccati cresce ogni giorno considerevolmente.

La disposizione del Sindaco

Anche per sostenere questa tendenza all’aumento delle presenze di visitatori, il sindaco Enrico Trantino, ha disposto che i musei culturali di competenza del Comune siano aperti anche nei giorni festivi per accogliere senza soluzione di continuità, i flussi turistici attratti dalle ricchezze culturali e artistiche di Catania.

Nei mesi scorsi i principali siti monumentali di particolare rilievo storico sono stati tutti illuminati anche nelle ore serali, da ultimo il Castello Ursino e i resti dell’anfiteatro romano di piazza Stesicoro. Prima ancora, le luci per valorizzare le imponenti architetture dei siti più visitati dai turisti, sono state posizionate nella Badia di Sant’Agata, nella Cattedrale, nella basilica Collegiata, nella chiesa dei Minoriti, nella Porta Ferdinandea alla fine di via Garibaldi, in tutta la via Crociferi e nei viali del giardino Bellini.

Il sindaco Enrico Trantino, che ha deciso di mantenere per le se le deleghe della Cultura e del Turismo, infine, ha reso noto che a Maggio, tornerà a Catania il Kouros, per dodici mesi in prestito a Lentini, con una eccezionale esposizione presso una sala dedicata della pinacoteca Santa a Chiara.

Il “Kouros ritrovato” è una statua greca di straordinaria bellezza restituita alla sua integrità che hanno permesso l'”assemblaggio” della “testa Biscari”, di proprietà del Comune di Catania, con il torso, il “kouros di Lentini”, appartenente al museo Paolo Orsi di Siracusa.

All’interno della stessa Pinacoteca, sempre a Maggio, verrà inaugurata la Mostra dell’Ottocento con i dipinti provenienti dal Castello Ursino in un unico percorso espositivo che porterà fuori dalle mura del Museo Civico, in ristrutturazione, alcuni tra i più bei dipinti delle collezioni