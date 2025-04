Carabinieri di Catania, operazione “Pasqua e Pasquetta Sicura 2025”

- Pubblicità -

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania intensifica i servizi di prevenzione e rafforza la presenza sul territorio durante le festività pasquali

Con l’approssimarsi delle celebrazioni pasquali, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha avviato il piano straordinario di controllo del territorio denominato “Pasqua e Pasquetta Sicura 2025”, finalizzato a garantire la sicurezza pubblica e il sereno svolgimento delle giornate festive in tutto il comprensorio etneo.

Servizi preventivi capillari in tutta la provincia

L’operazione vede impiegati circa 900 militari, dislocati nelle 61 Stazioni, nelle 2 Tenenze e nelle 9 Compagnie distribuite sul territorio, supportati da unità dei Nuclei Radiomobile, della Compagnia d’Intervento Operativo (C.I.O.) del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, delle Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.), dai Carabinieri Forestali, dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) e dal 12° Nucleo Elicotteri di Catania – Fontanarossa.

L’intensificazione dei servizi è già operativa nel capoluogo dai primi giorni del mese di aprile, nell’hinterland e nelle principali aree turistiche, per assicurare una vigilanza efficace nei luoghi di aggregazione e lungo i principali assi viari, interessati dagli spostamenti legati alle tradizionali gite fuori porta.

Controlli nei luoghi di aggregazione e sicurezza urbana

Le pattuglie, sia in uniforme che in abiti civili, presidiano chiese, parchi, aree commerciali, fermate del trasporto pubblico, locali della movida e siti culturali. L’obiettivo è contrastare l’illegalità diffusa, come reati predatori, spaccio e uso di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai contesti giovanili e alle zone residenziali temporaneamente lasciate incustodite.

Tutela delle persone più vulnerabili

L’operazione prevede anche attività di prossimità e prevenzione a favore delle persone considerate più esposte a rischi, come gli anziani, al fine di contrastare truffe e raggiri, particolarmente frequenti nei periodi festivi.

Tutela del decoro, della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro

All’interno del piano straordinario “Pasqua e Pasquetta Sicura 2025”, particolare attenzione è stata rivolta alla tutela della salute collettiva, del decoro urbano e della legalità nei contesti commerciali, grazie anche al coinvolgimento delle articolazioni specialistiche dell’Arma, quali il Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) e il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.).

In tale ambito, nel quartiere San Cristoforo di Catania da recente, i Carabinieri della Stazione di Piazza Dante, hanno eseguito un intervento mirato al contrasto del commercio abusivo e alla salvaguardia del decoro cittadino. Un 33enne è stato sanzionato per aver allestito irregolarmente un banco per la vendita di dolciumi pasquali: uova di cioccolato e colombe, sono state sequestrate e successivamente devolute in beneficenza. Contestualmente, sono state elevate sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la trasformazione non autorizzata di un’attività ambulante in postazione fissa, con il sequestro anche di prodotti ortofrutticoli.

Parallelamente, il N.I.L. di Catania ha svolto controlli su esercizi commerciali e laboratori alimentari della provincia, riscontrando violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e impiego irregolare di manodopera. In un caso, le irregolarità accertate hanno comportato la sospensione dell’attività e l’applicazione di sanzioni amministrative.

Sicurezza stradale

Grande attenzione è riservata anche alla sicurezza stradale, con controlli intensificati lungo le arterie principali e nei pressi delle località turistiche, per prevenire condotte pericolose alla guida e tutelare l’incolumità di automobilisti e pedoni.

Vicinanza alle comunità – visita negli ospedali pediatrici

In occasione delle festività, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa e della Stazione di Catania Nesima hanno fatto visita ai reparti pediatrici di due importanti ospedali cittadini, donando uova di Pasqua ai piccoli pazienti. Un gesto semplice ma significativo, per regalare un sorriso a chi trascorrerà le festività lontano da casa.

Il Capitano Beatrice Casamassa, Comandante della Compagnia, insieme al Luogotenente Massimo Florio e al Maresciallo Capo Vincenzo Celeste, rispettivamente Comandante e Vice Comandante della Stazione di Nesima, ha avviato la visita presso l’ARNAS Garibaldi – Presidio Ospedaliero di Nesima, accolti dal Dott. Salvatore Gullotta, Vice Direttore Sanitario, e dal Dott. Antonio Palermo, Direttore del reparto, insieme al personale sanitario.

La visita è poi proseguita presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaspare Rodolico – San Marco”, dove i militari sono stati ricevuti dal Dott. Gaetano Sirna, Direttore Generale, dal Dott. Paolo Adorno, Direttore del Presidio, dal Dott. Antonio Lazzara, Direttore Sanitario, e dalla Prof.ssa Giovanna Russo, responsabile dell’Unità Operativa di Oncologia Pediatrica.

Anche in questo caso, il momento di incontro si è trasformato in una concreta espressione di vicinanza e collaborazione tra istituzioni, nel segno della solidarietà e dell’attenzione verso i più piccoli.

Un impegno costante per la sicurezza e la serenità delle comunità

L’operazione “Pasqua e Pasquetta Sicura 2025” proseguirà per tutta la durata delle festività, con l’obiettivo di assicurare un clima di legalità, tranquillità e presenza attenta in ogni angolo della provincia.