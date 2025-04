STM, incontro Urso-Trantino per sviluppo polo hi tech Catania

- Pubblicità -

Il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso e il sindaco di Catania Enrico Trantino, si sono incontrati per un confronto di aggiornamento sull’espansione del Polo industriale etneo e lo stato di avanzamento del Contratto di sviluppo, con la conferma del nuovo investimento di cinque miliardi di euro per lo stabilimento di Catania di STMicroelectronics.

Il sindaco Trantino, dal canto suo, ha illustrato gli obiettivi della convenzione con la Regione Siciliana recentemente approvata dal Comune capoluogo, che stanzia 50 milioni per la riqualificazione viaria della zona industriale di Catania.

Urso e Trantino si sono anche messi in contatto con il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, per allineare gli intenti di rafforzamento del sistema produttivo dell’isola, in piena sintonia al tavolo nazionale insediato al Mimit con azienda e sindacati.