25 aprile: per l’80° della Liberazione il Comitato provinciale di Catania ha in programma una settimana ricca di iniziative

Settimana della Liberazione

In occasione dell’80° della Liberazione il Comitato provinciale di Catania ha in programma una settimana ricca di iniziative.

Mercoledì 23 aprile, ore 14, “Animare la Resistenza”. Laboratorio teatrale con gli studenti e le studentesse del Liceo Turrisi Colonna di Catania, che hanno approfondito le figure di alcuni partigiani e partigiane restituite attraverso una drammatizzazione teatrale,“memoria viva” e incarnazione dei valori democratici trasferiti nella Costituzione italiana.

Mercoledì 23 aprile, ore 16.30, “La Resistenza. Un archivio sonoro” a cura del Coro scatenato HelingBolek, presso la Sala degli affreschi, Archivio di Stato di Catania, via Vittorio Emanuele II, 156, Catania.

Venerdì 25 aprile, ore 9, in occasione dell’80° della Liberazione, partecipazione alla sobria cerimonia prefettizia con la deposizione di una corona di alloro presso la Corte di Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo Catania.

Venerdì 25 aprile: ore 9.45: deposizione della corona di alloro dell’ANPI per ricordare il contributo dei partigiani catanesi alla Liberazione dal nazifascismo alComune di Catania, Palazzo degli Elefanti, presso la lapide dei partigiani catanesi caduti nella lotta al nazifascismo insieme ad una rappresentanza dell’amministrazione del Comune di Catania.

Venerdì 25 aprile: Corteo della “Festa della Liberazione!”

Partenza alle ore 10.15 da Piazza Palestro, Fortino, con il seguente percorso: piazza Palestro, piazza Crocifisso Maiorana, via Garibaldi, via Plebiscito, e via Vittorio Emanuele.

Alle ore 11 è prevista la sosta, tra via Bellia e piazza Machiavelli, con deposizione di corona di alloro e canti alla lapide posta in memoria di Graziella e Salvatore Giuffrida, partigiani uccisi dai nazifascisti a Genova nel 1945, poco prima della Liberazione. Si prosegue poi per piazza Duomo piazza Università e via Etnea.

Ore 12.15 circa, conclusione in piazza Stesicoro. Intervento della presidente provinciale ANPI

Venerdì 25 aprile: 10.45, Cerimonia celebrativa dell’80° anniversario della Liberazione a cura del Prefetto di Catania, dott.ssa Maria Carmela Librizzi, presso la piazza Vespri siciliani, Comune di Linguaglossa, rappresenterà l’ANPI il vicepresidente provinciale Giuseppe Mazzaglia

Venerdì 25 aprile, ore 17, È festa d’aprile! Mostra di opere artistiche su tematiche che spaziano dalla sofferenza alla Liberazione dall’antifascismo, alla Libertà, alla Pace, realizzate dagli studenti e dai docenti e Canti della Resistenza, Accademia delle Belle Arti di Catania, via Raimondo Franchetti 5, Catania