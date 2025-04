- Pubblicità -

Confcooperative Sicilia, Caf Cisl e Inas Cisl Sicilia, avviano una nuova stagione di collaborazione: sportelli operativi in tutte le sedi territoriali della Confederazione.Palermo, 22 aprile 2025 – Nuovi servizi a disposizione del mondo della cooperazione siciliana. Saranno erogati grazie ad un accordo di collaborazione tecnica, avviata tra CAF CISL, INAS CISL e Confcooperative Sicilia e destinata prevalentemente all’erogazione dei servizi fiscali e di patronato a favore dei soci, dei lavoratori, dei loro familiari, ma anche agli utenti ed agli assistiti degli enti cooperativi associati.La collaborazione sarà operativa già a partire dai prossimi giorni, in concomitanza con l’avvio della stagione della Dichiarazione dei Redditi 2025.L’intesa fornisce un accesso più prossimo e più agevole ad un’ampia gamma di servizi, attraverso l’attività di sportello assicurata, previo appuntamento, presso tutte le sedi territoriali di Confcooperative/ CAF e INAS CISL con operatori specializzati. Non si esclude la possibilità di aprire sportelli nelle sedi di quelle cooperative associate a Confcooperative, con un alto numero di soci, lavoratori ed utenti sempre con la presenza degli operatori CAF INAS specializzati .Tra i servizi disponibili: domande di pensione (anticipata, di invalidità e inabilità, reversibilità, supplementari ecc.), ape sociale, quota 103, opzione donna, infortuni e malattie professionali, estratti contributivi e certificativi, maternità e servizio militari, ricongiuzioni, riscatti, assegno unico, permessi di soggiorno. Tutti servizi di competenza Inas.Per l’ambito dei servizi Caf Cisl, sarà, invece, possibile affidare agli sportelli istanze riguardanti: 730, Isee, assegno di inclusione, assistenza familiare colf e badanti, dichiarazioni di successione, Spid, bonus casa, Imu, contenziosi fiscali, registrazione di contratti di affitto, trascrizioni di servizi catastali.“Con quest’accordo tecnico – hanno sottolineato i presidenti di Caf Cisl Sicilia e di Inas Cisl Sicilia, rispettivamente Girolamo Crivello e Giorgio Sanzone – si intende ampliare la platea degli utenti, nella direzione di una promozione e della maggiore e capillare diffusione dei servizi offerti.“La collaborazione sottoscritta con CAF CISL SICILIA e INAS CISL SICILIA – aggiunge il presidente di CONFCOOPERATIVE SICILIA, Gaetano Mancini – garantirà ai tanti soci delle nostre associate e più in generale al mondo della cooperazione siciliana, ulteriori servizi, obiettivo fortemente caldeggiato dalla Confederazione. Il nuovo percorso avviato rafforza il proficuo rapporto di collaborazione tra Confcooperative Sicilia e il mondo dei servizi Cisl”.