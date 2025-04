Judica Western Park rinviata all’1 maggio

- Pubblicità -

In seguito alla triste notizia della scomparsa di Papa Francesco, il Sindaco di Castel Di Iudica, Ruggero Strano in accordo con tutta l’amministrazione comunale, ha deciso, in segno di lutto, rispetto e con profondo cordoglio, di posticipare l’evento “IUDICA WESTERN PARK“ previsto il 25 Aprile, che quindi slitta a GIOVEDI 1 MAGGIO confermando il programma già descritto nella manifestazione. “Questa decisione doverosa non compromette l’entusiasmo e la creatività dell’evento che si presenterà nella sua consueta veste con tutti gli appuntamenti previsti ma anzi ci sarà ancora più attesa per questa 4 edizione fortemente voluta dalla mia amministrazione“ conclude il Sindaco.