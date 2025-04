Tragedia sul lavoro nel cantiere Bronte-Adrano: muore Antonio Rapisarda, operaio specializzato di 65 anni

- Pubblicità -

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto ieri, mercoledì 23 aprile, intorno alle 13,10 nel cantiere 284 Bronte-Adrano. Antonio Rapisarda, 65 anni, operaio specializzato e Rsa della Fillea Cgil di Catania, ha perso la vita mentre era impegnato nelle attività del cantiere.

La Fillea Cgil e la Cgil di Catania hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’operaio. Commosso il ricordo del segretario provinciale Vincenzo Cubito e del segretario generale della Camera del Lavoro, Carmelo De Caudo : “Antonio era un uomo generoso, un lavoratore esperto e un punto di riferimento per tutti noi. Non era solo un delegato sindacale, ma un amico, un compagno vero. La sua morte ci lascia attoniti e ci spinge, ancora una volta, a ribadire con forza che non si può morire di lavoro.”

- Pubblicità -

La Fillea e la Cgil di Catania chiedono che sia fatta piena luce sull’accaduto e che venga istituito un tavolo tecnico in Prefettura da dedicare agli incidenti sul lavoro. Il sindacato rilancia l’urgenza di rafforzare la sicurezza nei cantieri, per fermare una strage silenziosa che continua a mietere vittime.