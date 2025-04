TrapanIncontra ospita Pegah Moshir Pour con “La notte sopra Teheran”

- Pubblicità -

Per la VII edizione di TrapanIncontra dal titolo “Parole di Donne”, la rassegna dedicata quest’anno alla saggistica e letteratura femminile contemporanea, un appuntamento di grande spessore umano e culturale.

Domenica 27 aprile alle ore 18:00, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani nata a Teheran, che presenterà il libro “La notte sopra Teheran”, edito da Garzanti.

Una narrazione autobiografica così vivida da permettere al lettore di immergersi completamente nell’atmosfera iraniana. Attraverso la sua storia personale, Moshir Pour descrive la realtà dell’Iran contemporaneo, le sue contraddizioni, le lotte per la libertà e i diritti, in particolare quelli delle donne.

L’autrice, con la sua duplice sensibilità culturale, costruisce un ponte tra Oriente e Occidente, raccontando con lucidità e passione la complessità di un paese troppo spesso conosciuto solo attraverso stereotipi e semplificazioni. La sua voce si fa testimonianza di una generazione che lotta per il cambiamento, per i diritti fondamentali e per la libertà di espressione.

L’incontro sarà moderato da Giacomo Pilati. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

TrapanIncontra aderisce alla Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani, confermando il ruolo centrale della Città nella promozione di iniziative culturali di alto profilo.



La Biblioteca Fardelliana è inserita all’interno della rete delle biblioteche della provincia di Trapani. Scopri tutti i servizi della biblioteca su bibliotp.regione.sicilia.it/opac/.do?sysb=fardelliana.