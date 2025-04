Al via la SICILY MUSIC CONFERENCE, il primo evento internazionale dedicato alla filiera musicale in Sicilia: dal 14 al 17 maggio a Palermo e Catania

Workshop e tavole rotonde, 10 ore di mentor corner sui vari temi della filiera, approfondimenti sul mental health, sul music export, sulla digitalizzazione e sul riutilizzo dei beni confiscati e ancora il Sindaco della Notte di Amsterdam che racconta l’esperienza olandese… 4 giorni da non perdere per gli appassionati di musica

Torna la Sicily Music Conference dal 14 al 17 maggio, il primo evento internazionale dedicato alla filiera musicale in Sicilia, tra Palermo e Catania si ritroveranno per il quarto anno musicisti che hanno partecipato alla call, professionisti italiani e internazionali, appassionati di musica e giovani che desiderano scoprire come entrare nel mondo della musica.

La Sicily Music Conference 2025 in soli 4 anni è diventata un punto di riferimento per l’industria musicale italiana e internazionale, con un programma ricco di incontri, workshop, opportunità di networking listening session e showcase. L’evento, che si terrà in Sicilia dal 14 al 17 maggio, metterà in luce il fermento artistico dell’isola e del Mediterraneo, offrendo strumenti concreti per la crescita del settore e nuove prospettive di lavoro per i giovani.

Un aspetto che da sempre trova spazio fra i temi della conference è, fra gli altri, la riqualificazione di spazi in centri culturali o residenze artistiche. Ed è proprio perseguendo questo obiettivo che la SMC si terrà presso Cantieri Culturali alla Zisa, virtuoso esempio della città di Palermo e presso l’ex discoteca Empire di Catania spazio confiscato alla malavita, ora Casa della Musica.

Dopo la presenza della Sicily Music Conference in Europa, dall’Eurosonic di Groningen al Babel Music di Marsiglia alla Tallinn Music Week, la Conference inizia ad avere un ruolo chiave nella promozione della Sicilia come hub musicale nel Mediterraneo avendo aperto relazioni con molti Music Export Office per facilitare l’arrivo di artisti e operatori del settore stranieri e per agevolare scambi di buone pratiche.

La conferenza presenterà la mappatura dei festival musicali siciliani, con oltre 60 eventi già censiti realizzata dall’Associazione al fine di migliorare la visibilità degli eventi e per potenziare il legame tra turismo e musica. Questo permetterà ai molti festival del Mediterraneo di ampliare la propria offerta artistica, favorendo l’apertura verso nuovi mercati e il consolidamento della rete musicale delle isole.

Le giornate della Conference apriranno con un saluto istituzionale mercoledì 14 maggio alle ore 10 e con l’occasione verrà presentato il corner del Comune di Palermo per gli operatori del settore cultura. A seguire oltre ai workshop panel e round table con temi cari alla filiera quali le opportunità di lavoro nel mondo musica, la digitalizzazione come superamento dei confini con la partecipazione di Giovanni Malacarne di Amazon, le strategie di music export e la promozione del territorio attraverso gli eventi musicali con la partecipazione di Carlo Parodi Presidente di Assomusica. Sempre a Palermo si terrà un incontro speciale e unico con il Sindaco della Notte di Amsterdam che al Teatro Garibaldi incontrerà le istituzioni palermitane per un confronto sulle buone pratiche, l’incontro darà moderato da Carolina di Domenico e precederà la proiezione del film Paolo Conte, il maestro è nell’anima organizzata in collaborazione con CinemaCity di Palermo.

A Catania un momento di confronto sarà dedicato al tema delle Residenze Artistiche e ai Festival musicali per tracciare un quadro più ampio della scena musicale mediterranea raccontando i molti festival del territorio. Con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania parleremo inoltre degli spazi confiscati e del riutilizzo degli stessi per la cultura, infine grazie al prezioso supporto di una psicoterapeuta affronteremo tematiche fondamentali come il benessere mentale degli artisti e degli operatori del settore, con un incontro dedicato all’importanza della Mental Health e alla prevenzione del burnout.

La Conference offrirà, come scritto, ai giovani prospettive per il lavoro, creando occasioni di incontro con professionisti del settore e illustrando le diverse carriere nell’industria musicale, dalla produzione alla gestione eventi, fino alla comunicazione e al booking. Il focus sarà intitolato “La musica è un lavoro”, un percorso di workshop che metterà in evidenza il ruolo cruciale di figure della filiera musicale. Saranno affrontati temi come la sostenibilità negli eventi musicali con la collaborazione di KeepOn e BAM che si terrà a Catania il giorno 16 maggio. I workshop saranno infatti un elemento centrale dell’evento e la SMC è molto lieta di annunciare una preziosa collaborazione con Bomba Dischi, Fenoaltea artista di punta dell’etichetta, giovedi 15 maggio terrà un workshop sulla produzione artistica.

Accanto ai workshop, un altro momento fondamentale dell’evento saranno gli speed meeting e le listening session, un corner nel quale 10 delegati ospiti incontreranno coloro che si prenoteranno per domandare consulenza sulle differenti aree di competenza (dall’aspetto legale, alla promozione, dalla discografia al booking)… 10 corner per 10 minuti per un totale di 10 ore di consulenza per fare ascoltare la propria musica e per fare domande cruciali. Attraverso questi incontri, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze concrete e approfondire gli aspetti professionali della musica, grazie alla guida di esperti del settore.

Ma non può mancare la musica e tutte le sere sarà possibile assistere agli showcase, fra le oltre 300 candidature che hanno risposto alla open call di marzo circa 20 gruppi selezionati avranno la possibilità di presentare i loro progetti davanti a professionisti del settore. Questi spazi di esibizione non solo daranno visibilità ai talenti emergenti, ma offriranno anche l’opportunità di creare connessioni strategiche con operatori dell’industria musicale. Gli showcase invaderanno le due città di musica a Palermo dai Cantieri della Zisa, al centralissimo Teatro Garibaldi dal Ballarak al Punk Funk e ai Candelai e a Catania dall’Empire al Mono, al Tinni Tinni, dal Disco Mercato a Piazza Carlo Alberto alla Piazza Castello. Ecco i gruppi che hanno superato la selezione: Acquachiara (music for change) – Misha the Beast – Mactire – Ayom – Afrodelic – Bad Focus + special guest Kitty Florentine, Soul Rolled Fox – Magikaarp – Absolight (Canada) – Luca Land – Salba – Angelo Sicurella – Corde in Aria – The Hybleians – Afrodelic.

Saranno inoltre organizzate 2 roundtable sul gender balance nelle scuole, l’anno passato infatti durante un panel sul tema si è pensato che fosse importante condividere i preziosi spunti dell’incontro e per questo la SMC quest’anno invece che entrare nelle scuole con un artista entrerà nelle scuole con un tema ancora più importante.

La Sicily Music Conference è ideata da Federica Ceppa, Giulio Castronovo, Dario Caretto, Enrico Cantaro e organizzata dall’Associazione Sicily Music Conference, con la produzione di Gomad Concerti e la preziosa collaborazione di PalermoSuona, Las Chicas e LazyTime/Meraaki.

A partire da oggi, è possibile registrarsi al portale tramite questo link per iscriversi e partecipare ai workshop e alle masterclass della Sicily Music Conference 2025.

La registrazione è gratuita ma obbligatoria per accedere a tutti i panel, workshop e masterclass.

Per le sessioni di speed date/ascolto, sarà richiesta una registrazione specifica.