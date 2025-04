Banca dei tessuti, attualità e prospettive: lunedì 28 aprile incontro al Policlinico tra sanitari e parlamentari

- Pubblicità -

“Banca dei tessuti: attualità e prospettive” è il tema sul quale lunedì prossimo, 28 aprile, alle ore 9, nell’Aula Magna della Scuola di Medicina e Chirurgia all’interno del Policlinico “Rodolico” di via Santa Sofia, si confronteranno professionisti della sanità siciliana, parlamentari nazionali e regionali insieme ai maggiori esperti della materia provenienti dal Veneto, in particolare Diletta Trojan, direttore Banca dei tessuti della regione Veneto e presidente dell’Associazione Europea e dell’Associazione Italiana delle Banche dei tessuti, e Diego Ponzin, presidente della Fondazione Banca degli occhi del Veneto, presidente delle Banche degli occhi Italiana ed Europea. Il seminario è promosso dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” e in particolare dall’Unità Operativa Complessa di Oculistica diretta da Teresio Avitabile, in collaborazione con l’Università di Catania, il Dipartimento di Chirurgia e Specialità Medico Chirurgiche diretta da Piefrancesco Veroux, la Scuola di Medicina e Chirurgia dello stesso ateneo diretta da Pietro Castellino, la clinica Ortopedica guidata da Vito Pavone, la Chirurgia Plastica dell’Ateneo diretta da Rosario Perrotta, e con l’AIDO (Associazione Italiana Donatori d’Organo). L’incontro rientra nell’ambito del progetto PNRR-POC-2022-12376494: “Feasibility of Prefabricated Corneal Scaffold for the Transmission of Images Through an Optical Device” finanziato dall’Unione Europea. Dopo i saluti d’apertura delle autorità cittadine e del direttore generale dell’AOUP Gaetano Sirna, seguiranno gli interventi di Diletta Trojan -introdotta dal coordinatore del Centro Regionale Trapianti Giorgio Battaglia, dell’oculista del Policlinico Antonio Longo e dal direttore dell’Oculistica dell’Arnas Garibaldi di Catania, Antonio Marino- e di Diego Ponzin -introdotto dal direttore della clinica Oculistica dell’Università di Messina e presidente della Società Oftalmologica Siciliana Pasquale Aragona, dal direttore della clinica Oculistica dell’Università Kore di Enna Caterina Gagliano, dal vicepresidente del Dipartimento di Chirurgia e Specialità Medico Chirurgiche Andrea Russo e dal direttore dell’Oculistica dell’Ospedale di Caltagirone, Salvatore Sileci-. I due esperti veneti illustreranno l’esperienza delle Banche dei tessuti e degli occhi, modelli di organizzazione ed efficienza di livello internazionale. Seguirà una tavola rotonda introdotta dai dirigenti medici del Policlinico Massimo Di Pietro e Nunzia Decembrino, alla quale parteciperanno il senatore Salvo Pogliese, i deputati regionali Letterio Dario Daidone presidente della Commissione Bilancio e Giovanni Burtone componente della Commissione Sanità ARS, il direttore del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’assessorato regionale alla Salute Giacomo Scalzo, la presidente regionale dell’AIDO Silvia Rita Feccia, il direttore dell’Oculistica Teresio Avitabile, il dirigente dell’Ortopedia dell’AOUP Marco Privitera, il direttore della Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania, Perrotta. A concludere sarà il direttore generale dell’AOUP Sirna.