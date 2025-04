Palermo, questa sera (sabato 26 aprile) al teatro dei Biscottari la performance di Giorgia Coco dedicata a Goliarda Sapienza

- Pubblicità -

S’intitola “Il mio parlare a voi“, performance intermediale per Goliarda Sapienza, di e con Giorgia Coco, in scena alle 21 di sabato 26 aprile al Piccolo Teatro dei Biscottari .

Una drammaturgia composta per assonanze tratte dagli scritti di Goliarda Sapienza – lo Jean Gabin, Lettera Aperta, Le certezze del dubbio – taccuini da cui l’attrice ha estrapolato un plot che si compone per connessioni poetiche e liberi adattamenti.

Lo Spettacolo

Il 10 maggio 1924 in una famiglia non tradizionale, in una Catania ben diversa da quella attuale, ma in un’ltalia paradossalmente non troppo distante dall’odierna, nasceva Goliarda Sapienza. Alla sua vita fuori dall’ordinario è dedicato questo spettacolo. Non un biopic – non interessano all’attrice/autrice le riproposizioni museali o i nostalgici cerimoniali – piuttosto una formula per guardare al presente attraverso lo sguardo di un’artista non convenzionale.

Da una macchina da scrivere, una radio mangianastri, una vecchia TV si diffondono interferenze di voci e immagini che entrano in dialogo con l’interprete, modificando la struttura monologante dello spettacolo in un’architettura a più voci. Completa il disegno una ripresa video che trasforma il dato narrativo in presenza finzionale digitale. Non è Goliarda la protagonista dello spettacolo, ma la Goliarda per quello che ci ha lasciato di sé nella sua opera e per la riserva di fantasmi che in essa è custodita. Questa in fondo non è altro che una festa dei morti!