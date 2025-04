Serie C, Potenza-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Ultima giornata di campionato per Potenza e Catania che si sfidano alle 20.00 al “Alfredo Viviani” in contemporanea con tutte le altre gare del girone C di Serie C. Rossazzurri che vogliono difendere il quinto posto proprio dai lucani e dal Benevento impegnato a Giugliano per ottenere un posizionamento playoff importante. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Santina Sorbello

Potenza-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

20.00 – Fischio d’inizio del match tra Potenza e Catania

Potenza-Catania: le formazioni ufficiali

POTENZA (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Antonio Di Reda della sezione di Molfetta

ASSISTENTI: Il sig. Emanuele Spagnolo della sezione di Reggio Emilia e il sig. Andrea Mastrosimone della sezione di Rimini

QUARTO UOMO: Il sig. Riccardo Tropiano della sezione di Bari

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Viviani di Potenza vale la trentottesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 253 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Potenza-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor solo in Sicilia sul canale 11 del digitale terrestre.